Sporting Cristal se quedó sin posibilidades de conquistar el título nacional de la Liga 1 2026 y, en ese contexto, Martín Távara salió al frente para confirmar que su ciclo en el conjunto celeste llegó a su fin. Ahora, se reveló que el mediocampista peruano pasará a integrar las filas del club más importante de Angola, en África: estamos hablando de Petro de Luanda.

Martín Távara fichó por club de Angola

El periodista Michael Xavier, de L1MAX, informó que Távara es nuevo futbolista de Atlético Petróleos de Luanda, de Angola, con un contrato de tres temporadas, poniendo fin a su etapa en Cristal después de 10 años.

Martín Távara es nuevo fichaje de Atlético Petróleos de Luanda de Angola

“Gerald Martín Távara Mogollón se va a jugar a África. Es de Angola el equipo, Petro de Luanda, el más poderos de ese país. 3 años de contrato”, escribió el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que, antes de su fichaje confirmado a Petro de Luanda, Martín Tavara se despidió en vivo de los hinchas de Sporting Cristal, luego de quedarse sin opciones de disputar la Liga 1 2026.

“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores, siempre los supe asumir. Muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, afirmó.

¿Quién es Petro de Luanda, nuevo club de Martín Távara?

Atlético Petróleos de Luanda figura entre los clubes más destacados y exitosos del fútbol africano. Nacido el 14 de enero de 1980 en Luanda, la capital de Angola, es el club con más títulos de su país, con 20 conquistas de la Girabola, la máxima división del fútbol angoleño.

En los últimos años, además, ha impuesto su dominio en el torneo local, al encadenar cinco campeonatos seguidos entre las temporadas 2021-22 y 2025-26. Sus encuentros en casa los juega en el Estadio 11 de Noviembre y suele tener presencia habitual en las competiciones continentales organizadas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).