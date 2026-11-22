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"Las etapas terminan": el conmovedor mensaje de la pareja de Martín Távara tras celebrar el campeonato
Daniela Nicoole dedicó unas emotivas palabras a Martín Távara para reconocer su esfuerzo y acompañarlo en el cierre de su etapa en Sporting Cristal.
Daniela Nicoole, pareja del futbolista Martín Távara, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece con el volante y el trofeo obtenido con Sporting Cristal. En su publicación, expresó el orgullo familiar, el apoyo brindado durante los momentos difíciles y la emoción por el cierre de una etapa marcada por su vínculo con el club rimense.
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Daniela Nicoole dedica un emotivo mensaje a Martín Távara tras el campeonato
En la primera parte de su dedicatoria, Daniela Nicoole felicitó al mediocampista y expresó lo orgullosa que se siente de él. Además, señaló que, aunque quizás no consiguieron el resultado esperado, se marchan con una victoria y la tranquilidad de haberlo dado todo.
Asimismo, destacó que, más allá de las opiniones externas, solo ella sabe cuánto le costó alcanzar sus objetivos, los sacrificios que realizó y todo lo que luchó para crecer como jugador y como persona. También reafirmó que su familia siempre lo apoyó, incluso en los momentos más difíciles.
Tras vencer a Cienciano y quedar sin el Clausura 2026, Martín Távara anunció que dejará Sporting Cristal.
El cierre de una etapa y el futuro de Martín Távara
En los siguientes párrafos, la pareja del futbolista agradeció la oportunidad de acompañarlo durante esta etapa y destacó el vínculo que formó con las mujeres del entorno del equipo, con quienes compartió alegrías, nervios, partidos y abrazos. Asimismo, reconoció que extrañarán mucho a Sporting Cristal tras su salida del club. Finalmente, concluyó su mensaje con la frase: "Las etapas terminan, pero el cariño, los recuerdos y todo lo que se construye en el camino se quedan".
También le expresó que estará siempre orgullosa de sus logros, valorará cada esfuerzo que realiza en silencio y confiará en todo lo que aún está por conseguir y experimentar.
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