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Ni el soroche pegó tan fuerte: los mejores memes de la goleada 4-1 de Sport Huancayo a Universitario
El árbitro decretó el final del encuentro sin añadir minutos extra y desató la celebración de Sport Huancayo por el título del Torneo Clausura 2026.
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Sport Huancayo recibió a Universitario en el estadio IPD por la fecha 17 del Clausura 2026. | Composición: Líbero
Sport Huancayo recibió a Universitario en el estadio IPD por la fecha 17 del Clausura 2026. | Composición: Líbero
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La 'U' sufrió una goleada de 4-1 ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026.
La 'U' sufrió una goleada de 4-1 ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026.
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Juan Martínez marcó el quinto tanto de Sport Huancayo, pero el VAR lo anuló por una falta previa.
Juan Martínez marcó el quinto tanto de Sport Huancayo, pero el VAR lo anuló por una falta previa.
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Bryan Reyna marcó el descuento de Universitario con un remate de zurda dentro del área.
Bryan Reyna marcó el descuento de Universitario con un remate de zurda dentro del área.
Sport Huancayo se quedó con el Torneo Clausura luego de vencer 4-1 a Universitario de Deportes.
Sport Huancayo se quedó con el Torneo Clausura luego de vencer 4-1 a Universitario de Deportes.
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