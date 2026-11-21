Este domingo 22 de noviembre llega cargado de energías renovadas para cerrar el fin de semana con claridad y prepararte para los retos de los próximos días. Descubre qué te depara el destino en el amor, el dinero, el trabajo y la salud gracias a las acertadas predicciones y lectura del tarot de Josie Diez Canseco, quien además revela cuál será tu número de la suerte para atraer las mejores oportunidades. Busca tu signo zodiacal a continuación y toma nota de los consejos de los astros para aprovechar al máximo esta jornada.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de hoy, domingo 22 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy buscarás la intimidad con tu pareja, evitarás visitas y rechazarás invitaciones, será un día de descanso, unión y excelente comunicación que reforzará la confianza y la armonía a tu relación.

Número de suerte, 17.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te comunicarás con mucha facilidad, tus ideas y cómo las expresas serán escuchadas con interés, hoy la atención de tu entorno estará puesta en ti, trata de dedicarle un tiempo especial a tu pareja para evitar los celos.

Número de suerte. 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de reflexión, harás un análisis de lo vivido sentimentalmente y llegarás a la conclusión de que el amor que buscas aún no ha llegado a tu vida, hoy decidirás romper con compromisos que no te satisfacen y esperar que la persona que sí llene tus expectativas llegue.

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy tu pareja tendrá actitudes que te harán pensar que sus sentimientos han cambiado y no te das cuenta que eres tú quien ha descuidado la relación, rectifica o te darás cuenta muy tarde que esa persona era más importante para ti de lo que imaginabas.

Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro con alguien del pasado ha traído confusión y ha ahondado la inestabilidad de tu relación, hoy buscarás la soledad para poder aclarar y resolver tus dudas, terminarás el día con algunas cosas pendientes aún pero seguro de tu amor por tu pareja.

Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás en una etapa de renovación en tu vida sentimental en la que podrás superar los problemas y resentimientos y darle otro rumbo a tu relación, hoy después de mucho tiempo habrá alegría y buen entendimiento.

Número de suerte, 8.

LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Será un excelente y reconfortante día para ti, estarás rodeado de amigos y familiares, te reencontrarás con viejas amistades, tu relación sentimental también marchará de maravillas.

Número de suerte, 5.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Has pagado tus errores y la tristeza empieza a desaparecer, hoy estarás de buen ánimo y te preocuparás más por tu arreglo personal, irradiarás un magnetismo irresistible que te permitirá avanzar hacia tu objetivo de reconquistar al ser amado.

Número de suerte, 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy preferirás disfrutar tu buen momento sentimental sin testigos, elegirás un lugar tranquilo y alejado que te permita dedicarle toda tu atención a tu relación, habrá intimidad y mucha unión que te harán sentir afortunado en el amor.

Número de suerte, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy no te quedará ni un momento libre, estarás lleno de compromisos sociales y distracciones, las preocupaciones quedarán de lado y será excelente para tu ánimo, pues te permitirá más adelante ver tus problemas desde una perspectiva más positiva.

Número de suerte, 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Después de muchos desacuerdos hoy habrá calma en tu relación sentimental y podrás hacer el replanteo que tienes pensado, tu pareja estará receptiva lo que te facilitará las cosas, será el inicio de cambios positivos.

Número de suerte, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Alguien especial aparecerá en tu vida, la atracción será irresistible y te verás envuelto en una relación intensa y apasionada, después de la etapa de entusiasmo descubrirán que tienen muchas cosas más en común y empezarán a hacer planes más concretos.