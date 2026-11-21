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Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Sudamericana 2026 y los memes estallan en redes
Boca desató la euforia de sus hinchas tras conquistar la Sudamericana. El título provocó una ola de reacciones en redes, donde los memes se robaron miradas.
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Boca Juniors desató la locura entre sus hinchas tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 y las redes sociales no tardaron en reaccionar. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Boca Juniors desató la locura entre sus hinchas tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 y las redes sociales no tardaron en reaccionar. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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La consagración del equipo xeneize provocó una lluvia de memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
La consagración del equipo xeneize provocó una lluvia de memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Los aficionados celebraron el título con divertidas publicaciones y ocurrencias futboleras. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los aficionados celebraron el título con divertidas publicaciones y ocurrencias futboleras. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Los memes no perdonaron a los hinchas de River Plate, que sufren con la celebración de su eterno rival. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los memes no perdonaron a los hinchas de River Plate, que sufren con la celebración de su eterno rival. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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El campeonato continental se convirtió en el tema del momento y los memes no podían faltar. | Composición: Líbero/Redes Sociales
El campeonato continental se convirtió en el tema del momento y los memes no podían faltar. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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La victoria de Boca Juniors también despertó las bromas de sus rivales en las plataformas digitales. | Composición: Líbero/Redes Sociales
La victoria de Boca Juniors también despertó las bromas de sus rivales en las plataformas digitales. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Los usuarios aprovecharon la celebración para compartir imágenes cargadas de humor. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los usuarios aprovecharon la celebración para compartir imágenes cargadas de humor. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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La emoción por el nuevo título de Boca Juniors quedó reflejada en ingeniosas creaciones. | Composición: Líbero/Redes Sociales
La emoción por el nuevo título de Boca Juniors quedó reflejada en ingeniosas creaciones. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los hinchas xeneizes festejaron a lo grande el tercer titulo de Sudamericana. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los hinchas xeneizes festejaron a lo grande el tercer titulo de Sudamericana. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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