Boca desató la euforia de sus hinchas tras conquistar la Sudamericana. El título provocó una ola de reacciones en redes, donde los memes se robaron miradas.

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Boca Juniors desató la locura entre sus hinchas tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 y las redes sociales no tardaron en reaccionar. | Composición: Líbero/Redes Sociales Boca Juniors desató la locura entre sus hinchas tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 y las redes sociales no tardaron en reaccionar. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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La consagración del equipo xeneize provocó una lluvia de memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales La consagración del equipo xeneize provocó una lluvia de memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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Los aficionados celebraron el título con divertidas publicaciones y ocurrencias futboleras. | Composición: Líbero/Redes Sociales Los aficionados celebraron el título con divertidas publicaciones y ocurrencias futboleras. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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Los memes no perdonaron a los hinchas de River Plate, que sufren con la celebración de su eterno rival. | Composición: Líbero/Redes Sociales Los memes no perdonaron a los hinchas de River Plate, que sufren con la celebración de su eterno rival. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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El campeonato continental se convirtió en el tema del momento y los memes no podían faltar. | Composición: Líbero/Redes Sociales El campeonato continental se convirtió en el tema del momento y los memes no podían faltar. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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La victoria de Boca Juniors también despertó las bromas de sus rivales en las plataformas digitales. | Composición: Líbero/Redes Sociales La victoria de Boca Juniors también despertó las bromas de sus rivales en las plataformas digitales. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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Los usuarios aprovecharon la celebración para compartir imágenes cargadas de humor. | Composición: Líbero/Redes Sociales Los usuarios aprovecharon la celebración para compartir imágenes cargadas de humor. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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La emoción por el nuevo título de Boca Juniors quedó reflejada en ingeniosas creaciones. | Composición: Líbero/Redes Sociales La emoción por el nuevo título de Boca Juniors quedó reflejada en ingeniosas creaciones. | Composición: Líbero/Redes Sociales

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