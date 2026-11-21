¡Una noticia que llena de alegría! Guillermo Viscarra, destacado arquero y exjugador de Alianza Lima, se convirtió en padre por primera vez junto a su esposa, Celita Guanella. La llegada de su pequeño Ander representa uno de los momentos más especiales en la vida del guardameta.

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La noticia fue compartida por el padre del futbolista, Sergio Viscarra, quien no pudo ocultar su emoción al darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje dedicado al nacimiento de su tercer nieto y expresó la felicidad que siente por convertirse nuevamente en abuelo.

El padre de Viscarra anunció la llegada del pequeño con un emotivo mensaje.

"La vida me volvió a regalar la bendición de ser abuelo nuevamente con el nacimiento de mi tercer nieto y mi primer nieto hombre... no cabe en mi alma más felicidad”, escribió el familiar de Viscarra, acompañando sus palabras con una emotiva celebración por la llegada del pequeño Ander.

Sin embargo, hubo una frase que no pasó desapercibida entre los hinchas del fútbol boliviano: "Tenemos arqueros para rato en la selección". El comentario, realizado en tono de celebración, hizo referencia a la posición que ocupa Guillermo Viscarra en el fútbol de su país y despertó sonrisas entre quienes siguen su carrera deportiva.

Billy Viscarra se convirtió en padre por primera vez junto a su esposa.

Cabe recordar que Viscarra es uno de los guardametas más reconocidos de Bolivia y tuvo un paso por Alianza Lima, donde defendió el arco blanquiazul. Su trayectoria también lo ha llevado a convertirse en un nombre importante para la selección boliviana, por lo que su nueva etapa como padre ha generado muestras de cariño entre los aficionados.

Por ahora, Guillermo Viscarra y Celita Guanella mantienen en reserva los detalles del nacimiento de Ander y no han compartido un comunicado propio para anunciar la llegada de su bebé. Mientras tanto, la familia celebra este acontecimiento especial y los seguidores del arquero le han hecho llegar sus felicitaciones por el inicio de una nueva etapa lejos de las canchas.