¿Hernán Barcos le manda 'chiquita' a Guerrero y Ana Paula tras POLÉMICA?: "Somos una familia estable"

¡Rompió su silencio! Hernán Barcos decidió pronunciarse en medio de la polémica que involucra a su esposa, Giuli Cunha, y Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. El delantero argentino se comunicó telefónicamente con el programa 'Magaly TV, la firme', durante la edición del martes 3 de noviembre, y dejó un contundente mensaje sobre la tranquilidad de su entorno familiar.

El popular 'Pirata' respondió a los comentarios que surgieron luego de que Ana Paula cuestionara públicamente a Giuli Cunha por un supuesto gesto dirigido a Paolo Guerrero durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Ante las cámaras de Magaly Medina, el futbolista defendió a su esposa y aseguró que las opiniones externas no afectan la relación que mantienen.

"Somos una familia muy tranquila, sabemos quiénes somos. Nadie nos dice a nosotros quiénes somos, si somos buenos, si somos malos. Nosotros estamos muy tranquilos, vivimos en paz. Somos una familia estable" , expresó Barcos durante la comunicación telefónica. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta indirecta a los cuestionamientos de la brasileña.

Hernán Barcos respondió a polémica de Ana Paula y Giuli Cunha.

Asimismo, el atacante dejó en claro que no necesitan salir a los medios de comunicación para explicar cómo funciona su hogar. "Por eso mismo no salimos en la prensa, no necesitamos explicarle nada a nadie", agregó, reafirmando su intención de mantenerse al margen de los comentarios que rodean a su familia.

Por otro lado, Barcos también fue consultado sobre el distanciamiento entre ambas parejas, quienes anteriormente habían mantenido una relación cercana. Sin embargo, el futbolista aseguró desconocer qué provocó el quiebre: "No sé, me gustaría saberlo también, pero no tenemos nada que decir nosotros . Nosotros no le hicimos nada a nadie y estamos muy tranquilos con quienes somos. No vivimos de eso nosotros", manifestó.

Hernán Barcos enfatiza su buena relación con su esposa.

Cabe recordar que Ana Paula Consorte explicó previamente que su molestia no estaba relacionada con los celos, sino con una actitud que consideró una falta de respeto hacia Paolo Guerrero. De esta manera, las declaraciones de Hernán Barcos en el programa de Magaly Medina volvieron a poner bajo los reflectores la polémica entre ambas familias.