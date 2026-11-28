Los clubes Universitario vs. Géminis juegan EN VIVO este domingo un partido interesante por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de Latina TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la octava ocasión en la que Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se vean las caras en la Liga Peruana de Vóley. El historial favorece claramente a las 'Pumas', ya que han ganado en cinco oportunidades y el antecedente más reciente fue cuando disputaron el tercer lugar de la temporada pasada, donde las 'Merengues' ganaron por un marcador global de 6-0.

Según la clasificación de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, Universitario ocupa el cuarto lugar con 12 puntos, a seis del líder San Martín de Porres. En tanto, Géminis marcha en la novena posición y sigue en la zona de clasificación para la siguiente etapa del torneo.

Universitario vs. Géminis: horario del partido de vóley

Si te gusta ver los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 y quieres ver el partido de Universitario vs. Géminis, por la séptima fecha, a continuación te dejamos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 17:30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 18:30 horas

Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

España: 00:30 horas (del lunes 23)

¿Dónde ver Universitario vs. Géminis?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE GRATIS el partido de Universitario vs. Géminis, por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, tendrás que sintonizar Latina TV, canal que se transmite por la señal 2 SD; además de su página web y aplicación oficial.

Del mismo modo, hay que resaltar que los fanáticos de este deporte también tendrán la opción de seguir las incidencias de este compromiso de manera gratuita mediante la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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