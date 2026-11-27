Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán cobrarse la revancha tras la humillante derrota que sufrieron ante el 'Rojo Matador' en la última fecha del Torneo Clausura, aunque pueden llegar con más de una baja para este trascendental compromiso. En ese contexto, José Carvallo tomó la palabra y pidió la titularidad de cuatro jugadores merengues.

José Carvallo pidió titularidad de cuatro jugadores de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exportero del conjunto merengue sugirió incorporar a Jordan Guivin, Bryan Reyna, Piero Quispe y Héctor Fértoli en el once de Fabián Bustos que iniciará las acciones en la ciudad de la Incontrastable. Según Carvallo, la presencia de dichos jugadores aportará a que la 'U' gane un respiro en altura y mayor tenencia de balón.

"Podría ser Guivin que entró bien y Fértoli con Bryan Reyna por las bandas, priorizar defender. Si ahora (Bustos) va a poner un 5-4-1, es verdad que necesitas descansar con la pelota, en la altura necesitas manejar la pelota. Reyna y Fértoli te pueden ayudar en eso, Quispe También", manifestó.

José Carvallo pidió a Guivin, Quispe, Fertoli y Reyna como titulares ante Huancayo

Como se recuerda, Universitario y Huancayo ya se enfrentaron recientemente en la fecha 17 del Torneo Clausura, donde el 'Rojo Matador' apabulló por 4-1 a los cremas y se coronó campeón del segundo certamen del año. Es por ello que Fabián Bustos optaría por mover algunas piezas y cambiar de estrategia para evitar ser superados por los huancaínos.

Vale precisar que para el primer duelo por semifinales, Horacio Calcaterra está prácticamente descartado por lesión y será reemplazado por Jorge Murrugarra. En tanto, César Inga sufrió una recaída en su molestia al tobillo derecho y corre riesgo de perderse el compromiso.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo por semifinal de ida?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1 está programado para el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.