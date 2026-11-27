Un nuevo refuerzo para Universitario de Deportes de cara a la temporada 2027. Nos referimos a Hernán Lupu, volante que ha venido defendiendo a Alianza Atlético y que acaba de cerrar un acuerdo para llegar a la institución crema a partir de la próxima campaña. Conoce todos los detalles de este fichaje para el equipo dirigido por Fabián Bustos.

De acuerdo con la información revelada por el periodista César Luis Merlo, la directiva de Ate ya alcanzó un acuerdo total con el conjunto de Sullana para adquirir la ficha del mediocampista nacional. Asimismo, el acuerdo contempla que el futbolista firme un contrato a largo plazo con la institución merengue.

En cuanto a su trayectoria, Hernán Lupu ha desarrollado toda su carrera profesional defendiendo exclusivamente la camiseta de Alianza Atlético. Sin embargo, el volante conoce perfectamente la interna de los dos clubes más grandes del país, pues realizó gran parte de su etapa formativa en Alianza Lima y también tuvo un paso por las divisiones menores y reserva de Universitario.

Durante su estadía en el elenco churre, el mediocampista acumuló tres temporadas en la máxima categoría del fútbol peruano (2024, 2025 y 2026). En ese lapso, logró consolidarse en el mediocampo y disputar un total de 87 compromisos oficiales. A lo largo de esas presentaciones con la divisa sullanense, Lupu registró un aporte ofensivo de nueve goles y seis asistencias.

Con estas credenciales y rodaje en primera división, el volante buscará ganarse un lugar en el esquema de Fabián Bustos para afrontar los retos del 2027. Además, cabe señalar que por la edad, contará como Sub 23, recordando que se necesita un jugador de esta categoría en cancha de forma obligatoria para la próxima edición de la Liga 1.