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Jairo Concha podría dejar Universitario para firmar por club campeón de Copa Sudamericana: "En los planes"
¿Se va de Universitario? Jairo Concha estaría en los planes de un gigante del continente que busca ficharlo para el próximo año.
Una de las principales dudas en Universitario de cara al 2027 es la continuidad de Jairo Concha. El volante acaba su contrato con la 'U' a fines de diciembre y, hasta el momento, no ha llegado a un acuerdo para extender su vínculo, pese a que el club ya le hizo una oferta formal. En ese contexto, en las últimas horas se reveló que el mediocampista podría dejar tienda crema para fichar por un gigante del continente.
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Jairo Concha podría dejar Universitario para firmar por club campeón de Copa Sudamericana
Según información de la cuenta Mercado Futbol EC, dedicado a cubrir el mercado de fichajes, traspasos y rumores en el fútbol ecuatoriano, LDU, campeón de la Copa Sudamericana en 2009 y 2023, tiene en carpeta a Jairo Concha para la próxima temporada. El interés de los 'albos' se daría ante la posibilidad de fichar al jugador y seleccionado nacional en condición de libre.
"El peruano Jairo Concha estaría en los planes de LDU. Club actual Universitario de Perú", publicó Mercado Futbol EC en su cuenta oficial de X.
Jairo Concha estaría en la mira de LDU para el 2027
Como se recuerda, tanto la institución como el futbolista vienen negociando desde hace varios meses la renovación de contrato. Sin embargo, Concha hasta ahora no ha dado una respuesta definitiva debido a que su prioridad sería dar el salto al extranjero. Ante dicha situación, el club merengue estaría planificando la próxima temporada sin considerar al volante, pese a que la oferta sigue en pie.
De esta manera, el futuro de Jairo Concha en Universitario continúa siendo una incógnita de cara al 2027. Mientras LDU aparece como una posible alternativa para continuar su carrera, el volante deberá definir si renueva con los cremas o finalmente concreta su esperado salto al extranjero.
Números de Jairo Concha en 2026
Pese a las críticas sobre su nivel en los últimos partidos, lo cierto es que Jairo Concha ha tenido un rol protagónico en Universitario este 2026. Hasta ahora, el exjugador de Alianza Lima y la USMP registra 38 partidos disputados entre todas las competiciones, con un saldo de 3 goles y 10 asistencias.
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