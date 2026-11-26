Campaña de DNI gratis este viernes 27 de noviembre: revisa los distritos, horarios y beneficiarios
Reniec confirmó campañas para menores, adultos mayores y otros beneficiarios este viernes 27 de noviembre. ¿En qué distritos y cómo acceder?
Este viernes 27 de noviembre de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará jornadas de entrega gratuita de DNI en Lima Metropolitana y diversas regiones del país. Esta actividad forma parte de la campaña que se desarrolla del 23 al 29 de noviembre. En Líbero, te compartimos todo sobre los horarios y lugares de atención. AQUÍ el cronograma.
PUEDES VER: Identifican 69 ZONAS CRÍTICAS en Lima y Callao ante un FUERTE SISMO: ¿en qué distritos están?
Campaña de DNI gratis este viernes 27 de noviembre: revisa los distritos
• Comas: frontis de la Municipalidad.
• Puente Piedra: Agencia Municipal Micaela Bastidas.
• Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor.
Asimismo, se registraron atenciones programadas para el 27 en diversas localidades de provincias, incluyendo Santa Eulalia, Putinza, Cacra y Hongos, además de Chiguata, en Arequipa. Estas actividades buscan garantizar el acceso a servicios esenciales para la población de estas áreas.
Campaña de DNI gratis este viernes 27 de noviembre: consulta los distritos
Horarios de la campaña DNI
- La atención en los puntos de Lima Metropolitana programada para el viernes 27 se llevará a cabo desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.
- En localidades que cuentan con cronogramas específicos, como Santa Eulalia, Putinza, Cacra, Hongos o Chiguata, los horarios de atención pueden diferir según la sede. Por ejemplo, en Chiguata, el horario reportado es de 8:45 a. m. a 3:00 p. m.
¿Quiénes son los beneficiarios?
El trámite gratuito es favorable para los grupos que deben demostrar su situación a través de la documentación adecuada. Este beneficio incluye a:
- Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
- Personas con discapacidad.
- Ciudadanos que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre que estén registrados en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
- Los mayores de 60 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
- Otros grupos que pueden beneficiarse son los integrantes de pueblos indígenas u originarios, habitantes de zonas fronterizas o del Vraem.
- Personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios de identificación y aquellos mayores de edad que expresen su voluntad de donar órganos y tejidos.
¿Cuáles son los servicios disponibles en esta jornada?
Esta última campaña te ofrece una serie de trámites gratuitos, que incluyen:
- La inscripción por primera vez.
- Renovación.
- Duplicado.
- Rectificación de datos y actualización de imagen.
- Durante estas jornadas, se gestiona el DNI electrónico (DNIe) como tipo de documento disponible.
- Además, se brinda orientación registral en todos los puntos de atención.
- Se habilitan 170 intervenciones para facilitar la recogida de documentos que han sido tramitados con anterioridad.
- 1
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE en Lima este 27 de noviembre: revisa las zonas afectadas y horarios
- 2
Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
- 3
Resultados de La Tinka del miércoles 25 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90