Este viernes 27 de noviembre de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará jornadas de entrega gratuita de DNI en Lima Metropolitana y diversas regiones del país. Esta actividad forma parte de la campaña que se desarrolla del 23 al 29 de noviembre. En Líbero, te compartimos todo sobre los horarios y lugares de atención. AQUÍ el cronograma.

Campaña de DNI gratis este viernes 27 de noviembre: revisa los distritos

• Comas: frontis de la Municipalidad.

• Puente Piedra: Agencia Municipal Micaela Bastidas.

• Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor.

Asimismo, se registraron atenciones programadas para el 27 en diversas localidades de provincias, incluyendo Santa Eulalia, Putinza, Cacra y Hongos, además de Chiguata, en Arequipa. Estas actividades buscan garantizar el acceso a servicios esenciales para la población de estas áreas.

Campaña de DNI gratis este viernes 27 de noviembre: consulta los distritos

Horarios de la campaña DNI

La atención en los puntos de Lima Metropolitana programada para el viernes 27 se llevará a cabo desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

programada para el En localidades que cuentan con cronogramas específicos, como Santa Eulalia, Putinza, Cacra, Hongos o Chiguata, los horarios de atención pueden diferir según la sede. Por ejemplo, en Chiguata, el horario reportado es de 8:45 a. m. a 3:00 p. m.

¿Quiénes son los beneficiarios?

El trámite gratuito es favorable para los grupos que deben demostrar su situación a través de la documentación adecuada. Este beneficio incluye a:

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

Personas con discapacidad.

Ciudadanos que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre que estén registrados en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Los mayores de 60 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Otros grupos que pueden beneficiarse son los integrantes de pueblos indígenas u originarios, habitantes de zonas fronterizas o del Vraem.

Personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios de identificación y aquellos mayores de edad que expresen su voluntad de donar órganos y tejidos.

¿Cuáles son los servicios disponibles en esta jornada?

Esta última campaña te ofrece una serie de trámites gratuitos, que incluyen: