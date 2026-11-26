A pocos días de culminar la Liga 1 2026, varios equipos vienen haciendo sus movimientos en el mercado de pases con miras a la próxima temporada y un futbolista se ha convertido en el deseo de dos gigantes del fútbol peruano: se trata de Renato Tapia. El 'Cabezón' es pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal de cara al 2027 y en las últimas horas se reveló su postura respecto a jugar en el torneo local.

Renato Tapia, pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal, tomó decisión sobre su futuro

Según información del periodista José Varela, la prioridad de Tapia sería continuar su carrera en el exterior y, de momento, no contemplaría incursionar en la Liga 1 en el corto plazo. La idea del volante sería mantenerse en una liga de mayor exigencia para volver en óptimas condiciones a la selección peruana de fútbol.

" Lo de Tapia, no tengo una confirmación. Ahí va a depender mucho lo que quiera el jugador, tiene un poquito más de mercado, tiene 31 años de edad y, de pronto, las luces que me han dado es que él de pronto está considerando continuar su carrera afuera . Igual estamos investigando", dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Renato Tapia buscaría continuar en el extranjero pese a interés de Alianza y Cristal

¿Cómo le va a Renato Tapia en Al Wasl?

Como se recuerda, Tapia milita actualmente en el Al Wasl de Emiratos Árabes desde mayo de 2025 y actualmente no goza de la continuidad deseada. El exjugador de Celta de Vigo suma alrededor de 325 minutos en la presente temporada. Su último partido fue el pasado 22 de octubre, cuando ingresó en la clasificación del equipo a los cuartos de final de la President’s Cup tras vencer en penales a Ittihad Kalba.

¿Cuándo termina el contrato de Renato Tapia?

Vale precisar que Renato Tapia tiene contrato vigente con Al Wasl hasta junio de 2027, por lo que cualquier salida antes de esa fecha ameritaría rescisión, préstamo o traspaso.