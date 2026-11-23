Sporting Cristal ya centró su atención en el mercado de fichajes de la siguiente temporada tras no haber podido conquistar el Torneo Clausura 2026. Los cerveceros preparan una auténtica renovación en su plantel y se conoció que buscan dar el gran golpe con el fichaje de Renato Tapia, futbolista que también viene siendo seguido por Alianza Lima.

Sporting Cristal quiere dar el batacazo y fichar a Renato Tapia, pretendido por Alianza

La dirección deportiva de Sporting Cristal está evaluando la continuidad y salidas de algunos jugadores y uno de ellos es Agustín Álvarez Wallace. Según reveló el periodista Denilson Barrenechea, el uruguayo dejará el club para la siguiente temporada y los celestes ya están evaluando nuevas opciones.

En ese contexto, el comunicador sostuvo que uno de los jugadores que los rimenses tienen en carpeta para potenciar su mediocampo es Renato Tapia, quien actualmente milita en el Al-Wasl de Arabia Saudita.

Renato Tapia es opción para reforzar a Sporting Cristal en 2027

Agustín Álvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no ejercerá la opción de compra al Montevideo City Torque, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas , reveló el periodista deportivo.

Cabe señalar que, por el momento, se ha informado sobre algún tipo de oferta o contacto formal entre las partes, por lo que solo resta esperar para ver si este interés trasciende.

Renato Tapia no continuará en Al-Wasl y es pretendido por Alianza Lima

Hace algunas semanas, el periodista José Varela informó que el ‘capitán del futuro’ tiene decidido ponerle fin a su etapa en el fútbol de Medio Oriente y concretar su salida del Al-Wasl en busca de nuevas oportunidades. En ese escenario, Alianza Lima lo evalúa como una de sus posibles contrataciones para 2027.