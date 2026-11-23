Sporting Cristal cerró su participación en la Liga 1 2026 sin poder acceder a las semifinales. Pese a que golearon por 4-1 a Cienciano en la última fecha, los celestes quedaron fuera de la competencia debido a la apabullante victoria de Sport Huancayo sobre Universitario. Ahora, la directiva busca dar vuelta a la página y planificar la próxima temporada. En ese sentido, se reveló la postura final del club sobre la continuidad de Hernán Barcos.

Sporting Cristal definió el futuro de Hernán Barcos en el club para el 2027

Según información del periodista Paul Pérez, el 'Pirata' tiene prácticamente su permanencia asegurada en tienda celeste por una temporada más, salvo que exista un cambio de planes por parte del propio jugador, aunque el mismo Barcos confesó su deseo de jugar un año más. Por tal motivo, todo apunta a que su renovación con Sporting Cristal está oleado y sacramentado.

“Consulté un par de cosas de Cristal con respecto a movimientos. A mi me dicen que, salvo algo muy extraño, Hernán Barcos va a continuar un año más en Sporting Cristal. Hernán Barcos había tomado la decisión de continuar jugando un año más por lo menos y Hernán Barcos lo confirmó ayer terminando el partido. Lo que me comentaron es que, salvo alguna decisión sorpresiva, Hernán Barcos va a seguir jugando una temporada más en Sporting Cristal ”, dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Hernán Barcos continuaría en Cristal por un año más

Como se recuerda, tras finalizar el duelo ante el 'Papá', Hernán Barcos compareció ante los medios para hablar sobre su futuro y confirmó que su deseo es seguir en el fútbol al menos un año más: “ Mi contrato termina ahora en diciembre pero nos juntaremos a ver qué quiere Cristal. Jugaré por lo menos un año más ”, manifestó.

De esta manera, todo apunta a que Hernán Barcos continuará defendiendo la camiseta de Sporting Cristal durante la temporada 2027. El delantero argentino buscará aportar su experiencia y goles al equipo celeste, que tendrá como uno de sus principales objetivos volver a pelear por el título nacional.

Números de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Desde su llegada en julio, Hernán Barcos se ha consolidado como una de las principales figuras de Sporting Cristal en la presente campaña. En total, el 'Pirata' disputó 22 partidos, con un saldo de 8 goles y 4 asistencias.