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Partidos de hoy, lunes 23 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 23 de noviembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Premier y Mundial Sub-17, entre otros.
Este lunes 23 de noviembre se jugarán grandes partidos por las principales ligas internacionales como LaLiga de España, Serie A de Italia y Premier League de Inglaterra. Además, también habrá acción en el Mundial Sub-17 y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Levante vs Elche
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Brentford vs Everton
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Monza vs Fiorentina
|2.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|España vs Fiyi
|7.30 a. m.
|DSports y DGO
|Tayikistán vs Croacia
|7.30 a. m.
|DAZN
|Uzbekistán vs Jamaica
|8.00 a. m.
|DAZN
|Senegal vs Cuba
|8.30 a. m.
|DAZN
|Italia vs Costa de Marfil
|9.30 a. m.
|DSports y DGO
|Marruecos vs China
|10.00 a. m.
|DAZN
|Mali vs Bélgica
|10.30 a. m.
|DAZN
|Vietnam vs Nueva Zelanda
|10.30 a. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Gimnasia LP vs Newell’s
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Partido
|Horario
|Canal
|Nefchi Fargona vs Al Hilal
|8.45 a. m.
|ESPN 4 y DIsney+
|Al Ain vs Esteghal FC
|11.00 a. m.
|Silk Sport
|Shamal vs Al Ahli SC
|11.00 a. m.
|Nova Sport
|Tractor vs Al Wasl
|11.00 a. m.
|DAZN
|Al Quwa Al Jawiya vs Al Gharafa
|1.15 p. m.
|Nova
|Al Ittihad vs Pakhtakor
|1.15 p. m.
|SCCN
Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Guabirá
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Universitario de Vinto vs GV San José
|4.15 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Internacional vs Vitória
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Botafogo vs Sao Paulo
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Santos vs Gremio
|7.00 p. m.
|Fanatiz y SporTV
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|2 de Mayo vs San Lorenzo
|4.00 p. m.
|DIRECTV Argentina
|Nacional Asunción vs Cerro Porteño
|6.15 p. m.
|DIRECTV Argentina
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventud vs Defensor Sp.
|2.30 p. m.
|Disney+
|Albion vs Danubio
|5.30 p. m.
|Disney+
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