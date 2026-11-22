Este lunes 23 de noviembre se jugarán grandes partidos por las principales ligas internacionales como LaLiga de España, Serie A de Italia y Premier League de Inglaterra. Además, también habrá acción en el Mundial Sub-17 y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Levante vs Elche 3.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Brentford vs Everton 2.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Monza vs Fiorentina 2.45 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Sub-17

Partido Horario Canal España vs Fiyi 7.30 a. m. DSports y DGO Tayikistán vs Croacia 7.30 a. m. DAZN Uzbekistán vs Jamaica 8.00 a. m. DAZN Senegal vs Cuba 8.30 a. m. DAZN Italia vs Costa de Marfil 9.30 a. m. DSports y DGO Marruecos vs China 10.00 a. m. DAZN Mali vs Bélgica 10.30 a. m. DAZN Vietnam vs Nueva Zelanda 10.30 a. m. DAZN

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

Partido Horario Canal Gimnasia LP vs Newell’s 3.00 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

Partido Horario Canal Nefchi Fargona vs Al Hilal 8.45 a. m. ESPN 4 y DIsney+ Al Ain vs Esteghal FC 11.00 a. m. Silk Sport Shamal vs Al Ahli SC 11.00 a. m. Nova Sport Tractor vs Al Wasl 11.00 a. m. DAZN Al Quwa Al Jawiya vs Al Gharafa 1.15 p. m. Nova Al Ittihad vs Pakhtakor 1.15 p. m. SCCN

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

Partido Horario Canal Real Oruro vs Guabirá 2.00 p. m. Entel Gol Universitario de Vinto vs GV San José 4.15 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Internacional vs Vitória 5.30 p. m. Fanatiz y Premiere Botafogo vs Sao Paulo 6.00 p. m. Fanatiz y Premiere Santos vs Gremio 7.00 p. m. Fanatiz y SporTV

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal 2 de Mayo vs San Lorenzo 4.00 p. m. DIRECTV Argentina Nacional Asunción vs Cerro Porteño 6.15 p. m. DIRECTV Argentina

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya