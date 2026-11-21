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Sorteo La Tinka de HOY, domingo 22 de domingo: a qué hora se juega y resultados del pozo millonario
Revisa los resultados del sorteo La Tinka de HOY, domingo 22 de domingo de 2026, que comenzará a las 10:50 p. m. y conoce la jugada ganadora del pozo millonario.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde puedo ver el sorteo de La Tinka de hoy?
El sorteo de La Tinka de hoy, domingo 22 de noviembre, se transmite en vivo por América Televisión, América tvGO y las plataformas digitales oficiales de la lotería, desde las 10:50 p. m.
HOY, domingo 22 de noviembre regresa un nuevo sorteo La Tinka con su esperado Pozo Millonario que supera los 11 millones de soles. Sigue nuestra cobertura EN VIVO para conocer a qué hora se realiza el sorteo, cuáles son los resultados oficiales y si números ganadores del Sí o Sí y boliyapa.
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Resultado de La Tinka HOY, domingo 22 de noviembre: Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí
¿Dónde puedo ver el sorteo de La Tinka de hoy?
El sorteo de La Tinka de hoy, domingo 22 de noviembre, se transmite en vivo por América Televisión, América tvGO y las plataformas digitales oficiales de la lotería, desde las 10:50 p. m.
Bienvenidos
Bienvenidos a nuestra cobertura EN VIVO de los resultados de La Tinka de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026. Sigue las actualizaciones y conoce los números ganadores del Pozo Millonario, la Boliyapa y el Sí o Sí.
¿Dónde comprar boletos de la Tinka?
Puedes comprar tus boletos de La Tinka a través de los siguientes canales autorizados en Perú:
- Agencias y puntos de venta autorizados: acude a los establecimientos físicos que comercializan los boletos de La Tinka.
- Página web oficial: ingresa a www.latinka.com.pe para registrarte, elegir tus números y participar en los sorteos.
- Plataforma digital: también puedes revisar las opciones disponibles para comprar tus jugadas en línea desde tu celular o computadora.
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