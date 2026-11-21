HOY, domingo 22 de noviembre regresa un nuevo sorteo La Tinka con su esperado Pozo Millonario que supera los 11 millones de soles. Sigue nuestra cobertura EN VIVO para conocer a qué hora se realiza el sorteo, cuáles son los resultados oficiales y si números ganadores del Sí o Sí y boliyapa.

Resultado de La Tinka HOY, domingo 22 de noviembre: Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí 20:03 ¿Dónde puedo ver el sorteo de La Tinka de hoy? El sorteo de La Tinka de hoy, domingo 22 de noviembre, se transmite en vivo por América Televisión, América tvGO y las plataformas digitales oficiales de la lotería, desde las 10:50 p. m. 20:02 Bienvenidos Bienvenidos a nuestra cobertura EN VIVO de los resultados de La Tinka de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026. Sigue las actualizaciones y conoce los números ganadores del Pozo Millonario, la Boliyapa y el Sí o Sí.

¿Dónde comprar boletos de la Tinka?

Puedes comprar tus boletos de La Tinka a través de los siguientes canales autorizados en Perú: