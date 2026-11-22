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Fabián Bustos reveló el motivo de la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Clausura
Fabián Bustos salió al frente para revelar el verdadero motivo de la derrota de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo en el vital partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Fabián Bustos reveló la verdadera razón de la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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"Sí, fue un golpe, no hicimos las cosas bien, pero tuvimos un montón de ausencias. Veníamos asegurando la final y ganar el Clausura, ahora vamos a pelear la semifinal”, afirmó.
Fabián Bustos reveló la verdadera razón de la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026
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