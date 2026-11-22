Fabián Bustos reveló el motivo de la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Clausura

Fabián Bustos salió al frente para revelar el verdadero motivo de la derrota de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo en el vital partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Fabián Bustos reveló la verdadera razón de la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero