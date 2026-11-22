Universitario de Deportes comienza a sacar conclusiones tras finalizar su participación en el Torneo Clausura 2026, sobre todo, luego de lo que fue la dura goleada por 4-1 ante Sport Huancayo, quien se quedó con el segundo campeonato del año. El cuadro crema tuvo una campaña con distintos momentos y, de cara a la próxima temporada, uno de los aspectos que deberá analizar es el rendimiento de sus guardametas, Diego Romero y Miguel Vargas, quienes registraron cifras que llaman la atención.

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Universitario recibe preocupantes noticias sobre Diego Romero y Miguel Vargas

En ese sentido, Romero y Vargas aparecen en el foco debido a la cantidad de goles que recibieron durante la presente campaña. Según los registros, el arquero peruano encajó 29 tantos, mientras que el guardameta chileno recibió 20 goles.

Estas cifras dejan un total de 49 goles recibidos entre ambos porteros a lo largo de la presente campaña. Un registro que pone sobre la mesa el desempeño defensivo del equipo y abre el análisis sobre el rendimiento de los arqueros durante la temporada.

Miguel Vargas y Diego Romero han recibido 49 goles entre los dos. Foto: composición Líbero

Registro de Miguel Vargas durante la presente temporada en Universitario

Competición Partidos Goles recibidos Vallas invictas Liga 1 Apertura 7 6 3 Copa Libertadores 5 6 2 Liga 1 Clausura 3 8 0 Total 15 20 5

Registro de Diego Romero durante la presente temporada en Universitario

Competición Partidos Goles recibidos Vallas invictas Liga 1 Clausura 14 20 2 Liga 1 Apertura 10 9 4 Copa Libertadores 1 0 1 Total 25 29 7

De esta manera, Universitario tendrá que evaluar distintos aspectos de su plantel con miras a la próxima temporada, entre ellos el rendimiento de sus guardametas. La competencia por el arco crema podría convertirse en uno de los temas a seguir durante la planificación del equipo.