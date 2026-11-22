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José Carvallo explotó en vivo contra Juan Requena durante partido de la 'U': "No puede cortar una jugada"
Duras palabras del exportero de Universitario, quien cuestionó el rendimiento del argentino en el mediocampo del cuadro que dirige Fabián Bustos.
¡No se guardó nada! Durante la emisión del partido entre Universitario y Sport Huancayo, el exportero del elenco crema no dudó en cuestionar el rendimiento de Juan Requena durante el encuentro. Esto, sobre todo, tras el penal marcado a favor del cuadro local. El ahora comentarista resaltó la baja respuesta que está teniendo el argentino durante el encuentro.
José Carvallo explotó en vivo contra Juan Requena
Y es que, durante el desarrollo del encuentro, al mediocentro se le notó con un bajo nivel y esto lo expresó Carvallo, quien, al minuto 30’, no dudó en explotar contra el jugador, debido a que lo estaban superando con facilidad. A esto se sumaba que el elenco crema se encontraba perdiendo desde los primeros minutos.
“Bueno, terrible. Lo que le está costando el partido a Requena. Una barbaridad. No puede cortar una jugada, increíble”, señaló Carvallo.
Video: L1 Max
De esta manera, el exportero no ocultó su fastidio por el rendimiento del jugador, una situación que también ha sido compartida en redes sociales por diversos hinchas del elenco estudiantil.
Trayectoria de Juan Requena
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- Estudiantes
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