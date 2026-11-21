Recientemente, un informe interno de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), divulgado en noviembre de 2026 por 'The New York Times', confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disminuyó los estándares de capacitación para miles de nuevos agentes reclutados durante la campaña de deportación masiva implementada por la administración Trump. Incluso, un instructor mencionado en el documento describió estas reducciones como una falla catastrófica. ¿Ello es favorable para los inmigrantes?

EE. UU.: exponen "falla catastrófica" en la capacitación del ICE durante campaña operativa

'The New York Times' informó que, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, el ICE implementó una drástica reducción en la formación de reclutas sin experiencia policial previa, y disminuyó las horas de capacitación de 543 a aproximadamente 300 y acortó la duración de la academia de 72 a 42 días.

Este cuestionado cambio perjudicó a más de 2.000 agentes, lo que evidenció más del 20% de su personal de deportación, quienes participaron en dicho programa intensivo. La eliminación de materias críticas también afectó la instrucción sobre el uso de armas de fuego, maniobras de conducción, control de detenidos durante vuelos de deportación y procedimientos legales relacionados con arrestos de ciudadanía.

Por otro lado, más de 3.500 reclutas con experiencia previa recibieron autorización para completar su formación básica de manera virtual, lo que permitió que casi 6.000 oficiales recibieron una capacitación reducida entre agosto de 2025 y julio de 2026.

No obstante, esta situación se ha complicado con la pérdida de la acreditación federal, ya que el ICE se retiró de la Acreditación Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, el organismo encargado de certificar los estándares de formación policial en el país.

Funcionarios confirman fallo e insatisfacción del programa

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que la capacitación práctica en el campo pudo recompensar los recortes en la academia, casi el 90% de los funcionarios del ICE encuestados manifestaron que este programa fue muy insatisfactorio.

En oficinas como las de Dallas, Baltimore y San Francisco, la presión por aumentar los arrestos dificultó la asignación de mentores formales y la realización de entrenamientos avanzados.