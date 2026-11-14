¡Mucha atención! Cientos de miles de trabajadores extranjeros en Estados Unidos, que se encuentran bajo visados temporales, podrían verse obligados a someterse a nuevas reevaluaciones exhaustivas por parte del gobierno. Esta situación se daría cada vez que sus empleadores pidan una extensión de su estancia. La medida en mención podría implementarse en un futuro cercano, generando un proceso más riguroso y detallado para los que buscan continuar su labor en el país americano. Aquí más detalles.

DHS y su propuesta para la extensión de la visa H-1B ¿afectaría las próximas renovaciones?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la difusión de 'Clarín', ha presentado un Aviso de Propuesta de Reglamentación titulado Eliminación de la Deferencia a las Determinaciones de Elegibilidad Previas del USCIS, con el objetivo de derogar una norma que obliga a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a considerar sus propias aprobaciones anteriores al evaluar extensiones de visa .

Esta propuesta, publicada en el Registro Federal el 14 de octubre de 2026, habría alcanzado un momento clave el 13 de noviembre de 2026, cuando terminó el período de comentarios públicos de 30 días. Aunque aún no es definitiva, expertos en inmigración y patrocinadores corporativos advierten que su implementación podría generar cuellos de botella en sectores críticos como tecnología, salud e ingeniería.

La propuesta del DHS se centra en la eliminación de la sección 8 CFR 214.1(c)(5), lo que afectaría a diversas clasificaciones de no inmigrantes presentadas en el Formulario I-129, incluyendo las visas H-1B, L-1, O-1, TN y E.

Actualmente, cuando un empleador solicita una prórroga para un trabajador en las mismas condiciones que una petición previamente aprobada, USCIS debe respetar esa decisión a menos que se identifique un error material, un cambio significativo en las circunstancias o nueva información adversa que afecte la elegibilidad. Si un funcionario decide no otorgar la prórroga, debe justificar su decisión y permitir que el empleador responda un proceso que podría verse alterado con la nueva normativa.

¿Qué pasará si se aprueba y quiénes se verán afectados?

La propuesta del DHS podría eliminar salvaguardias procesales esenciales, permitiendo a los funcionarios reexaminar criterios clave de elegibilidad. Esto incluye cuestionar si un puesto de larga duración califica como ocupación especializada o si el título de un trabajador se ajusta al cargo, como si el USCIS nunca hubiera revisado el caso previamente.

En términos de impacto, el DHS estima que más de 208.000 solicitudes anuales de prórroga del formulario I-129 perderían la protección de la deferencia regulatoria. Los trabajadores con visa H-1B serían los más afectados, ya que representan más del 75% de todas las solicitudes de este formulario. Además, las pequeñas empresas sufrirían desproporcionadamente, dado que el 57% de los empleadores que solicitaron extensiones de visas H-1B en el mismo año fiscal eran pequeñas empresas, muchas de las cuales presentaron solo una solicitud.