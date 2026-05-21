ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Chula Vista: joven de 18 años muere BALEADO durante una pelea en el estacionamiento, ¿quién es el RESPONSABLE?

Un violento episodio ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Chula Vista, Estados Unidos, terminó con la muerte de un joven de 18 años tras un tiroteo registrado la noche del martes. El hecho se produjo luego de una pelea que escaló rápidamente y culminó con un disparo fatal, generando alarma en la comunidad local y reabriendo el debate sobre la violencia armada en Walmart en EE. UU.

Tiroteo en Walmart de Chula Vista: un joven de 18 años muere baleado tras una pelea

Según el Departamento de Policía de Chula Vista, el incidente fue reportado alrededor de las 10:30 p. m. en el estacionamiento del Walmart ubicado en la cuadra 1300 de Eastlake Parkway, en Chula Vista, Estados Unidos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un adolescente con una herida de bala, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En su reporte oficial, la Policía detalló que el tiroteo ocurrió durante una confrontación entre el joven y otro hombre, lo que derivó en el uso de un arma de fuego. El caso fue catalogado como homicidio y forma parte de una investigación activa de las autoridades.

¿Quién es el responsable?

Tras el tiroteo, las autoridades informaron que el presunto responsable se comunicó al 911 y decidió entregarse voluntariamente. El sospechoso fue identificado como Thomas Pérez, de 32 años, quien habría participado en una pelea con la víctima antes de dispararle al joven de 18 años. Pérez fue trasladado a la cárcel del condado y enfrenta cargos por asesinato, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido en el estacionamiento del Walmart.

La identidad del joven fallecido aún no ha sido revelada oficialmente, ya que las autoridades esperan notificar a sus familiares. Sin embargo, información recogida por NBC 7 San Diego apunta a que la víctima trabajaba en el lugar. En su cobertura, el medio señaló textualmente: "NBC 7 habló con un empleado de Walmart que indicó que la víctima trabajaba recogiendo carritos y que posiblemente se encontraba recogiéndolos en el estacionamiento cuando fue asesinado".

NBC 7 entrevistó a empleados del Walmart de Eastlake, quienes señalaron que la víctima tenía poco tiempo trabajando en el establecimiento.

Por su parte, Walmart emitió un comunicado oficial tras el hecho: "Estamos profundamente consternados por lo ocurrido el martes en nuestra tienda de Chula Vista, California. Seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades locales durante la investigación".

La Policía de Chula Vista confirmó que el caso sigue bajo investigación activa y pidió a cualquier persona con información sobre el tiroteo en este Walmart de Estados Unidos que se comunique con San Diego Crime Stoppers al (888) 580-8477, de forma anónima.