Alianza Lima llegó a esta fecha con la obligación de vencer a su rival y seguir firme en su pelea por conquistar el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el cuadro blanquiazul terminó cediendo puntos importantes en su visita a Atlético Andahuaylas, un resultado que lo complica seriamente en la tabla de posiciones de la Liga Femenina.

Alianza Lima no pudo vencer a club de Andahuaylas y pone en riesgo el liderato del Apertura

En un encuentro emocionante y sorpresivo, Atlético Andahuaylas recibió a Alianza Lima por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y rescató un valioso empate 1-1, con lo que dejó en claro que será uno de los equipos más competitivos de la temporada.

Las 'íntimas' llegaban con la obligación de quedarse con los tres puntos tras la reciente derrota sufrida en el clásico ante Universitario. Sin embargo, el cuadro local sorprendió desde el inicio y golpeó rápidamente en el marcador gracias a un tanto de Ana Guillén apenas a los siete minutos de juego.

Alianza Lima empato 1-1 ante Atlético Andahuaylas y se complicó en el liderato del Torneo Apertura.

Tras ese primer golpe, se esperaba una reacción inmediata de la escuadra blanquiazul. No obstante, Atlético Andahuaylas mostró un planteamiento sólido y ordenado que neutralizó gran parte del juego ofensivo del equipo dirigido por José Letelier, y se fue al descanso con la ventaja a su favor.

Ya en la segunda mitad, Alianza Lima mejoró su funcionamiento y encontró el empate gracias a una anotación de Geraldine Cardona, quien continúa consolidándose como una de las futbolistas más destacadas del plantel victoriano.

El cuadro local estuvo cerca de quedarse con la victoria luego de la expulsión de la guardameta Karla López por cometer una falta fuera del área. Sin embargo, el tiro libre posterior no encontró dirección al arco y el compromiso terminó igualado.

Alianza Lima puso en riesgo el título del Torneo Apertura

Con este empate, Alianza Lima sigue alejándose de Universitario en la tabla de posiciones y quedó en el segundo lugar con 16 unidades, cinco puntos por debajo de la escuadra crema, que goleó en su partido.