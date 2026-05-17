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DT de Alianza dio fuerte comentario sobre Universitario tras perder clásico: "El equipo que..."
Técnico de Alianza Lima, José Letelier, no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre Universitario de Deportes tras perder el clásico en la Liga Femenina 2026.
Universitario de Deportes ganó 3-1 a Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva y tras ello el entrenador blanquiazul, José Letelier, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el club crema.
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José Letelier, DT de Alianza Lima, dio fuerte comentario sobre Universitario tras perder el clásico
En conversación con ‘Bicolor+’, Letelier admitió la superioridad de Universitario de Deportes después de la derrota que Alianza Lima sufrió en Matute por la Liga Femenina. El entrenador blanquiazul reconoció que su equipo no logró encontrar recursos para desarmar el esquema crema y afirmó que las ‘leonas’ supieron capitalizar sus ocasiones para llevarse la victoria.
El técnico chileno asumió la responsabilidad por el resultado y señaló que a sus dirigidas les faltó precisión en los metros finales, sobre todo en la segunda parte del encuentro.
Video: Bicolor+
“Era un partido bastante determinante porque se jugaba el primer lugar del torneo. Empezamos muy mal con el marcador iniciando el partido y eso nos fue condicionando. Aun así, en el primer tiempo hicimos un buen partido que nos permitió empatar, pero nos costó mucho iniciar el segundo tiempo”, declaró ante las cámaras.
De la misma manera, el entrenador de Alianza Lima, José Letelier, destacó la efectividad del conjunto merengue y reconoció que Universitario se llevó el partido de forma merecida.
“Fueron dos tiempos distintos. Universitario aprovechó los momentos y las opciones que tuvo. Ya cuando tratamos de buscar el empate, ellas encontraron varias oportunidades para aumentar el marcador. Ganó el equipo que hizo más méritos y nosotros tenemos que trabajar mucho más para recuperar lo que hemos perdido”, sentenció.
Universitario ganó 3-1 a Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Con goles de Xioczana Canales, Sofía Oxandabarat y Pierina Núñez, Universitario de Deportes venció por 3-1 a Alianza Lima por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga Femenina en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.
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