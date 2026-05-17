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Lionel Messi protagoniza asombroso comercial junto a Ronaldo previo al Mundial 2026

El astro argentino se viralizó rápidamente en redes sociales luego de protagonizar un asombroso comercial con Ronaldo y otras figuras previo al Mundial.

Antonio Vidal
Lionel Messi protagonizo asombroso comercial juntos a otros futbolistas. Foto: composición Líbero/Michelob ULTRA
Lionel Messi protagonizo asombroso comercial juntos a otros futbolistas. Foto: composición Líbero/Michelob ULTRA
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Falta muy poco para el inicio del Mundial 2026, por lo que muchas marcas buscan aprovechar la tendencia para promocionar sus productos. En este contexto, la marca Michelob ULTRA realizó un asombroso comercial protagonizado por Lionel Messi y Ronaldo Nazário, acompañados de otras figuras de la élite del fútbol.

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Messi protagoniza asombroso comercial junto a Ronaldo previo al Mundial 2026

El comercial presenta un escenario muy innovador, pues en un hotel de lujo se improvisa un partido de 3 vs. 3 en el lobby, en una dinámica que mezcla competencia, humor y referencias futboleras alrededor de una cubeta de bebidas que funciona como el premio principal del reto.

En la trama del comercial, Messi integra el mismo equipo con Lautaro Martínez y Nico Paz, mientras que el cuadro rival lo conforman Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson. Bajo los tres palos aparece Memo Ochoa, considerado uno de los futbolistas mexicanos más emblemáticos de las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

No obstante, uno de los aspectos que más sorprendió a los hinchas fue la presencia de Ronaldo Nazário, el histórico delantero brasileño reconocido mundialmente como ‘El Fenómeno’.

Este anuncio formó parte de la estrategia de promoción del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Dicho encuentro está programado para seguirse desde las 2.00 p. m.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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