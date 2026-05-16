Hernán Barcos cerca de dejar FC Cajamarca y firmar por Cristal para el Clausura: "Muy probable"

Sporting Cristal atraviesa uno de sus momentos más complicados luego de la derrota por 3-1 ante FC Cajamarca, en un partido que empezó ganando, pero terminó con un resultado adverso. Con esto, los rimenses se ubican muy cerca de la zona de descenso de la Liga 1 2026. Por ello, la directiva ya se mueve para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura y se conoció que buscará dar el golpe con la firma de Hernán Barcos.

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Sporting Cristal quiere firmar a Hernán Barcos para el Torneo Clausura

Los rimenses tenían la obligación de pelear el campeonato esta temporada; sin embargo, la realidad fue muy distinta y quedaron ubicados en la parte baja de la clasificación. Por ello, conscientes de que deben reforzar el plantel, se conoció que buscarán el fichaje de Hernán Barcos.

La noticia fue revelada por Diego Rebagliati en el programa 'Al Ángulo'. Según indicó el comunicador, hay grandes posibilidades de que el 'Pirata' se convierta en nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. Además, destacó que sería un gran aporte por su liderazgo.

Hernán Barcos tiene altas opciones de llegar a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026.

"Partidazo de Hernán Barcos que es muy probable que juegue en Cristal el segundo semestre. Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal y vaya que a gritos Sporting Cristal necesita liderazgos como el de Barcos", fue la información que compartió Rebagliati.

Cabe recordar que el nombre de Hernán Barcos no ha sido ajeno a Sporting Cristal en el último tiempo, ya que a inicios de temporada también se rumoreó una posible contratación.

Hernán Barcos confirmó que dejará FC Cajamarca

La posible llegada del veterano delantero al Rímac también toma fuerza luego de que Barcos reveló ante la prensa que dejarará las filas de FC Cajamarca, una medida que le fue comunicada por el presidente del club.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar. Que por temas económicos y futbolista, posiblemente van a salir varios jugadores y que dentro de esos jugadores estaba yo. Uno es profesional y sabe como funciona el fútbol”, indicó el atacante luego de la victoria ante Cristal.