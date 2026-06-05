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Henry Quinteros dio fuerte opinión sobre idolatría de Hernán Barcos en Alianza Lima: “El único ídolo…”
En medio de los rumores que vinculan a Hernán Barcos con Sporting Cristal, Henry Quinteros dio una fuerte opinión sobre la idolatría del delantero argentino.
La última fecha del Torneo Apertura dejó mucha nostalgia para los hinchas de Alianza Lima, pues se enfrentaron a uno de sus exdelanteros más recordados, Hernán Barcos. Para muchos aficionados, el 'Pirata' es uno de los mejores jugadores que ha pasado por La Victoria y uno de los debates más recurrentes es si puede ser considerado un ídolo del club blanquiazul.
En ese sentido, durante una entrevista en el programa 'Sin TV', Henry Quinteros fue consultado sobre este tema, teniendo en cuenta la inminente llegada de Barcos a Sporting Cristal, y no se guardó nada al responder. El exfutbolista manifestó que Barcos no es un ídolo de Alianza Lima y recordó a César Cueto, histórico mediocampista blanquiazul, como referencia al hablar de los grandes referentes de la institución.
Henry Quintero dio fuerte opinión sobre la idolatría de Hernán Barcos en Alianza Lima
Para Quintero, Barcos no es un ídolo de Alianza Lima, pues considera que el único es Cueto. Aunque reconoció que las generaciones más jóvenes pueden tener otros conceptos.
"Para mi no es ídolo de Alianza. El único ídolo es César Cueto. Lo que pasa que para las generación más joven seguramente Barcos sea ídolo, para otros será referente", empezó diciendo.
En otro momento, manifestó que sí es uno de los mejores extranjeros que ha llegado a Alianza. "Para mi ser un ídolo es distinto es algo mucho más. Aunque es uno de los mejores extranjeros que han llegado en la historia de Alianza", finalizó.
Datos de Hernán Barcos con FC Cajamarca
El atacante de 42 años registró 17 encuentros disputados en el Torneo Apertura, certamen en el que consiguió marcar nueve goles y aportar tres asistencias.
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