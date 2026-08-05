Universitario de Deportes empató 0-0 ante Flamengo y desató la algarabía del hincha crema

Universitario de Deportes quiere salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero no es la única categoría del club que busca el título: la Sub-16 crema empató 0-0 ante Flamengo de Brasil y clasificó a la siguiente fase de la Adidas Cup Lim,a, lo que generó la felicidad de la hinchada merengue.

Universitario de Deportes empató 0-0 ante Flamengo en la Adidas Cup Lima U16

Universitario selló su clasificación a las semifinales de la Adidas Cup Lima U16 tras empatar 0-0 frente a Flamengo en la última jornada del Grupo A. Con este resultado, el conjunto crema terminó como líder de su serie y avanzó a la siguiente ronda junto al cuadro brasileño, dejando en el camino a Sporting Cristal y Colo Colo.

Universitario empató 0-0 ante Flamengo por la Adidas Cup Lima U16

El encuentro ante el conjunto brasileño fue muy disputado y ambos equipos generaron ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros impidió que el marcador se moviera, resultado que terminó favoreciendo al elenco peruano y brasileño.

Universitario construyó su clasificación gracias a la victoria 3-1 sobre Sporting Cristal en la primera fecha, el empate frente a Colo Colo en la segunda jornada y la igualdad ante Flamengo en el cierre del grupo. Esa campaña le permitió finalizar en el primer lugar de una de las zonas más exigentes del torneo.

¿Qué viene para Universitario en la Adidas Cup Lima U16?

Consumada la clasificación, Universitario y Flamengo jugarán las semifinales de la Copa de Oro frente a Alianza Lima y Boca Juniors, respectivamente. En tanto, Colo Colo y Sporting Cristal seguirán compitiendo en la Copa de Plata, luego de ubicarse en el tercer y cuarto puesto del Grupo A, respectivamente.