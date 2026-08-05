Héctor Cúper va con todo: Lapadula y Valera lideran a la U y Piero Quispe vuelve ante Cristal

Universitario afrontará el duelo de este viernes frente a Sporting Cristal con plantel completo. Héctor Cúper recuperó a los futbolistas que estaban lesionados y tendrá a disposición todas sus variantes para uno de los encuentros más importantes de la fecha del Torneo Clausura.

La principal novedad estará en el ataque. El técnico argentino apostará por Gianluca Lapadula y Álex Valera como dupla ofensiva, buscando mayor presencia en el área rival, movilidad y capacidad de definición desde el inicio.

Además, Piero Quispe volverá a tener minutos luego de superar su proceso de recuperación. El volante reaparecerá como una alternativa para fortalecer el mediocampo y recuperar ritmo de competencia.

El comando técnico considera que contar nuevamente con todas sus figuras le permitirá presentar un equipo más equilibrado y competitivo para enfrentar a un rival directo como Sporting Cristal.

Tras la derrota de la jornada anterior, Universitario buscará reencontrarse con el triunfo y sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.