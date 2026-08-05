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Héctor Cúper va con todo: Lapadula y Valera lideran a la U y Piero Quispe vuelve ante Cristal
Universitario recuperó a todos sus lesionados. Lapadula y Valera serán titulares, mientras Piero Quispe volverá a sumar minutos ante Cristal.
Universitario afrontará el duelo de este viernes frente a Sporting Cristal con plantel completo. Héctor Cúper recuperó a los futbolistas que estaban lesionados y tendrá a disposición todas sus variantes para uno de los encuentros más importantes de la fecha del Torneo Clausura.
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La principal novedad estará en el ataque. El técnico argentino apostará por Gianluca Lapadula y Álex Valera como dupla ofensiva, buscando mayor presencia en el área rival, movilidad y capacidad de definición desde el inicio.
Además, Piero Quispe volverá a tener minutos luego de superar su proceso de recuperación. El volante reaparecerá como una alternativa para fortalecer el mediocampo y recuperar ritmo de competencia.
El comando técnico considera que contar nuevamente con todas sus figuras le permitirá presentar un equipo más equilibrado y competitivo para enfrentar a un rival directo como Sporting Cristal.
Tras la derrota de la jornada anterior, Universitario buscará reencontrarse con el triunfo y sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.
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