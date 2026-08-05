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Héctor Cúper va con todo: Lapadula y Valera lideran a la U y Piero Quispe vuelve ante Cristal

Universitario recuperó a todos sus lesionados. Lapadula y Valera serán titulares, mientras Piero Quispe volverá a sumar minutos ante Cristal.

Redacción Líbero
Lapadula y Valera desde el saque ante Sporting Cristal para buscar el triunfo.
Lapadula y Valera desde el saque ante Sporting Cristal para buscar el triunfo. | LÍBERO | Universitario
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Universitario afrontará el duelo de este viernes frente a Sporting Cristal con plantel completo. Héctor Cúper recuperó a los futbolistas que estaban lesionados y tendrá a disposición todas sus variantes para uno de los encuentros más importantes de la fecha del Torneo Clausura.

Jesús Castillo habló sobre Héctor Cúper en Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Jesús Castillo contundente sobre Héctor Cúper tras su salida de Universitario: "Hay muchas dudas"

La principal novedad estará en el ataque. El técnico argentino apostará por Gianluca Lapadula y Álex Valera como dupla ofensiva, buscando mayor presencia en el área rival, movilidad y capacidad de definición desde el inicio.

Además, Piero Quispe volverá a tener minutos luego de superar su proceso de recuperación. El volante reaparecerá como una alternativa para fortalecer el mediocampo y recuperar ritmo de competencia.

El comando técnico considera que contar nuevamente con todas sus figuras le permitirá presentar un equipo más equilibrado y competitivo para enfrentar a un rival directo como Sporting Cristal.

Tras la derrota de la jornada anterior, Universitario buscará reencontrarse con el triunfo y sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

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