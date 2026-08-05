Campeón con Universitario sorprendió con firme mensaje sobre Alianza Lima: "Mi corazón"

Alianza Lima parte como uno de los grandes candidatos para conquistar el Torneo Clausura 2026, aunque Universitario promete darle pelea hasta el final en su objetivo de alcanzar el histórico tetracampeonato. En ese contexto, un futbolista que supo salir campeón con los cremas sorprendió al confesar que su corazón está con los blanquiazules.

Campeón con Universitario sorprendió con firme mensaje sobre Alianza Lima

Uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en la temporada ha sido Jairo Vélez. El volante, nacido en Ecuador y nacionalizado peruano, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En medio de este gran presente, el mediocampista rompió su silencio y habló sobre el nivel que viene mostrando.

En diálogo con 'Radio Ovación', el futbolista de la selección peruana aseguró que su prioridad es mantener el rendimiento que lo ha consolidado como una de las figuras del cuadro blanquiazul. Asimismo, remarcó que su corazón y todo el trabajo que realiza está orientado a contribuir con el equipo a acercarse al objetivo de conquistar el título nacional.

Jairo Vélez remarcó su presente e indicó que está enfocado en Alianza Lima.

"Al final el trabajo de uno es el que habla y me dedico a hacer mi trabajo. Hoy mi corazón y mi esfuerzo están para Alianza Lima y eso es lo importante", fueron las palabras del atacante que sorprendieron considerando su pasado en Universitario.

En esa línea, Jairo Vélez se pronunció directamente por su pasado en la 'U', donde se mostró agradecido por confiar en él en su momento. Aunque, fue claro al indicar que está enfocado en los blanquiazules.

"Muy agradecido con Universitario, me abrió las puertas en un momento en el que lo necesitaba, siempre me trataron bien, pero hoy me debo al cien por ciento a Alianza, y siempre voy a dar lo mejor", añadió.

Jairo Vélez y su pasado en Universitario

Jairo Vélez militó en las filas de Universitario en la temporada 2025, donde se terminó consolidando como esencial en la obtención del título de la Liga 1, el del tricampeonato. Sin embargo, si bien el club intentó retenerlo comprando su pase, Alianza Lima apareció en medio para quedarse con su fichaje.