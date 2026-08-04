Miguel Trauco rotundo sobre reencuentro con Pablo Guede en el Alianza vs Boys: “Una…”

Faltan pocos días para que Sport Boys reciba en el estadio Nacional a Alianza Lima por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1. Previo al duelo, Miguel Trauco, con pasado blanquiazul, pero que actualmente defiende los colores de los rosados, se pronunció al respecto sobre lo que será el encuentro con su exequipo, en específico de Pablo Guede, que habló también hace unos días sobre este tema.

Ante esto, Trauco manifestó que no tiene problemas con saludar a Guede y que incluso se lo para encontrando en la calle. Además, anunció que el cariño que le tiene es recíproco.

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“ ¿Se verá de repente un saludo, un abrazo entre ustedes y Pablo Guede? Sí, seguramente, el profe lo paro encontrando en la calle y bueno, siempre el cariño recíproco ”, respondió el defensor en conversación con los medios.

Con respecto al análisis del partido, solo espera que sea una noche bonita donde el resultado acompañe al equipo del primer puerto. “Espero que sea una linda noche para el fútbol y esperemos que el resultado pueda estar a favor”, finalizó.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?

Sport Boys y Alianza Lima medirán fuerzas este sábado 8 de agosto desde las 8.00 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo tendrá como escenario el estadio Nacional de Lima.