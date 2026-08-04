No lo consumas: retiran de emergencia un popular producto vendido en Walmart por posible contaminación con salmonela

Un producto de la marca Bettergoods, vendido en tiendas Walmart de Estados Unidos, fue retirado del mercado tras detectarse una posible contaminación con salmonela, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La alerta llevó a las autoridades a recomendar a los consumidores que revisen sus despensas y eviten consumir el producto afectado.

Mantequilla de pistacho vendida en Walmart es retirada del mercado por salmonela

De acuerdo con la FDA, el producto involucrado corresponde a la mantequilla de pistacho Bettergoods, presentada en un frasco de vidrio de 190 gramos (6,7 onzas). La agencia indicó que el retiro se realiza como medida preventiva ante la posible contaminación con salmonela.

La FDA señaló en su aviso oficial: "La retirada se produjo después de que Walmart fuera informado, el 7 de julio, de que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida había analizado tres frascos de mantequilla de frutos secos comprados en una de sus tiendas. Los análisis detectaron salmonela en el producto".

Walmart retiró la mantequilla de pistacho Bettergoods en 19 estados por posible contaminación con salmonela detectada por la FDA.

El artículo retirado cuenta con el código UPC 194346207961 y corresponde al lote LB028ACP04. Asimismo, los consumidores pueden identificarlo mediante la fecha de caducidad del 28 de enero de 2027, impresa directamente en el envase. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado casos de personas enfermas relacionados con este retiro.

Producto retirado de Walmart en EE. UU. fue distribuido en 19 estados

La mantequilla de pistacho Bettergoods llegó a establecimientos minoristas de Walmart en 19 estados de Estados Unidos, entre ellos Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Washington y Wyoming.

Las autoridades recomiendan a quienes hayan comprado este producto no consumirlo y desecharlo o devolverlo al punto de compra correspondiente. La alerta por posible contaminación con salmonela busca prevenir afectaciones a la salud, ya que esta bacteria puede provocar síntomas como diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Por ahora, Walmart y la FDA mantienen el seguimiento del retiro mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la contaminación. Hasta la fecha, no se han registrado casos de enfermedad asociados con el producto.