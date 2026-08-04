Universitario se ilusiona con sumar a seleccionado peruano ante Sporting Cristal: "Posibilidades"

Universitario de Deportes no pasa por su mejor momento tras su última derrota en el Torneo Clausura 2026, por lo que necesita dar un golpe de autoridad y salir en busca de la victoria ante Sporting Cristal para darle una alegría a su hinchada. Precisamente, los cremas buscan incorporar a un seleccionado peruano para este compromiso.

Universitario se ilusiona con sumar a seleccionado peruano ante Sporting Cristal

La escuadra crema es consciente de que no puede dejar escapar más puntos en el Torneo Clausura, por lo que vencer a Sporting Cristal es una obligación para Héctor Cúper. En ese contexto, se conoció que una figura nacional tiene posibilidades de sumarse al equipo para este partido. Nos referimos a Piero Quispe.

El 'Príncipe Inca' es uno de los flamantes fichajes de Universitario en el mercado y, luego de sumar sesiones intensas, ya empezó a entrenar con el resto de sus compañeros. De esta forma, tiene altas posibilidades de ser convocado para el clásico moderno, según indicó el periodista Gustavo Peralta.

Piero Quispe tiene opciones de debutar ante Sporting Cristal en el Torneo Clausura.

"Piero Quispe hoy ya entrenó a la par con los demás. Mañana continuará y tiene posibilidades contra Cristal", fue la información que compartió el citado comunicador en el programa ‘L1 Radio’.

De concretarse esta posibilidad, la 'U' sumará a un jugador de gran despliegue y que tiene la capacidad de tomar la responsabilidad de mover los hilos del equipo en busca de quedarse con los tres puntos en casa.

Piero Quispe y su paso en Universitario

El mediocampista ha sido visto como una pieza a tener en cuenta de cara al futuro de la selección peruana. Su primera convocatoria llegó durante la etapa de Juan Reynoso y estuvo presente en buena parte de las Eliminatorias Sudamericanas. Hoy, se le perfila como una posible opción para la titularidad dentro del proceso de renovación generacional. No obstante, por ahora Mano Menezes no le ha otorgado su confianza.