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Tabla de posiciones del Clausura y acumulado

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 3 de la Liga 1 2026: así van los equipos

Aquí podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la tercera fecha de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura. | Foto: composición Liga 1
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Este domingo 2 de agosto culminó la tercera fecha del Torneo Clausura y a continuación podrás revisar cómo está quedando la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 antes del final del partido entre Cienciano vs Universitario.

Gol de Matías Succar Universitario vs Cienciano. Foto: composición Líbero/L1 Max

PUEDES VER: Espectacular gol de cabeza de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Universitario

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Alianza Lima3+37
2FBC Melgar3+37
3Cusco FC3+56
4Sport Huancayo3+36
5Sporting Cristal3+26
6Universitario3+26
7Sport Boys3+26
8Deportivo Garcilaso3+16
9Los Chankas306
10Juan Pablo II304
11CD Moquegua303
12Atlético Grau3-13
13Alianza Atlético3-33
14Comerciantes Unidos3-12
15FC Cajamarca3-31
16UTC3-51
17Cienciano2-40
18ADT Tarma2-40
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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