- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cienciano
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
0
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 3 de la Liga 1 2026: así van los equipos
Aquí podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la tercera fecha de la Liga 1 2026.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura. | Foto: composición Liga 1
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
Este domingo 2 de agosto culminó la tercera fecha del Torneo Clausura y a continuación podrás revisar cómo está quedando la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 antes del final del partido entre Cienciano vs Universitario.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
|Equipo
|Partido
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|3
|+3
|7
|2
|FBC Melgar
|3
|+3
|7
|3
|Cusco FC
|3
|+5
|6
|4
|Sport Huancayo
|3
|+3
|6
|5
|Sporting Cristal
|3
|+2
|6
|6
|Universitario
|3
|+2
|6
|7
|Sport Boys
|3
|+2
|6
|8
|Deportivo Garcilaso
|3
|+1
|6
|9
|Los Chankas
|3
|0
|6
|10
|Juan Pablo II
|3
|0
|4
|11
|CD Moquegua
|3
|0
|3
|12
|Atlético Grau
|3
|-1
|3
|13
|Alianza Atlético
|3
|-3
|3
|14
|Comerciantes Unidos
|3
|-1
|2
|15
|FC Cajamarca
|3
|-3
|1
|16
|UTC
|3
|-5
|1
|17
|Cienciano
|2
|-4
|0
|18
|ADT Tarma
|2
|-4
|0
Lo más visto
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
Comprar
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
Comprar
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
Comprar
PRECIOS/ 38.50