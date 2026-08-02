Urciuoli, DT de Alianza Atlético, elogió futbolista de Alianza Lima tras derrota: "Nivel superior"

Alianza Lima ganó 3-1 a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Tras la derrota, Federico Urciuoli, técnico del club de Sullana, se rindió en elogios ante futbolista del club blanquiazul: estamos hablando de Eryc Castillo.

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, se rindió en elogios ante futbolista de Alianza Lima tras derrota

En conferencia de prensa, Urciuoli, entrenador de Alianza Atlético, brindó declaraciones luego de la derrota sufrida ante Alianza y en medio de las distintas preguntas elogió el buen juego de Castillo, quien fue figura y anotó dos goles importantes para darle el triunfo a su equipo.

Para el técnico argentino, el atacante ecuatoriano rompió sus capacidades por encima de todos los jugadores que disputaron el encuentro por lo que lo definió con un rendimiento superlativo y que Pablo Guede acertó con su funcionamiento dentro del campo.

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, se rindió en elogios ante Eryc Castillo, tras anotar dos goles en la victoria de Alianza Lima

“Eryc Castillo es de un nivel superior y es muy difícil de superar en esa posición libre de ataque que el entrenador ha encontrado”, afirmó el estratega de 42 años.

Asimismo, Federico Urciuoli explicó las razones de la derrota por 3-1 de Alianza Atlético ante Alianza Lima, dejando en claro que el club blanquiazul fue superior en el segundo tiempo y resaltó nuevamente la capacidad de Eryc Castillo para desbordar y anotar goles importantes.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, intenso. Alianza Lima es un equipo que te lleva, te avasalla, que sabe jugar a los cuadrantes, que tiene a Castillo en un nivel superlativo. En el primer tiempo tuvimos nuestras chances y ellos las suyas y el partido fue parejo. El segundo tiempo se empezó a sentir el cansancio. La expulsión nos terminó de liquidar y no pudimos entrar a partido”, comenzó,

“Creo que sostener eso en el segundo tiempo que se vio el primer tiempo. En estos escenarios las dos o tres que tienes las tienes que convertir. Ya el segundo tiempo el rival hizo las cosas bien, nos perforó en una jugada con Castillo y ahí vino la expulsión de Guzmán”, concluyó.

El gran rol de Eryc Castillo con Alianza Lima ante Alianza Atlético

Eryc Castillo, habitual extremo de Alianza Lima, fue utilizado por Pablo Guede como segundo delantero en el planteamiento frente a Alianza Atlético. La apuesta del técnico argentino dio resultado, gracias a la capacidad del futbolista ecuatoriano para moverse en el área rival, donde marcó dos goles que le dieron el triunfo al conjunto blanquiazul.