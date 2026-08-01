Universitario vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Universitario afrontará uno de sus partidos más exigentes en el arranque del Torneo Clausura 2026 cuando visite a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la tercera jornada de la Liga 1. El conjunto crema buscará extender su racha perfecta para seguir en la parte alta de la tabla, mientras que el cuadro cusqueño intentará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria en la competencia.

Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Héctor Cúper llega en un gran momento tras encadenar dos triunfos consecutivos. Luego de imponerse a ADT en Tarma, Universitario volvió a celebrar en el Monumental al derrotar por 2-1 a Cusco FC, resultados que le permitieron iniciar el Clausura con puntaje ideal.

En la otra vereda, Cienciano afrontará este compromiso con el impulso anímico que significó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco imperial protagonizó una remontada memorable al golear 4-0 a Lanús en Cusco, aunque en el campeonato local aún no logra despegar tras caer en sus dos primeras presentaciones frente a Melgar y Juan Pablo II.

La más reciente vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Torneo Clausura de la temporada pasada. En aquella oportunidad, Universitario se impuso 2-1 en el Estadio Monumental con anotaciones de Álex Valera y Jairo Concha, mientras que el descuento del conjunto cusqueño llegó tras un tanto de Alejandro Hohberg, en la segunda mitad.

Cienciano vs Universitario por el Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano?

El encuentro se disputará el domingo 2 de agosto y estos son los horarios en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 7.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 3 de agosto).

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano EN VIVO?

El partido será transmitido en exclusiva por L1 MAX para todo el territorio peruano. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias mediante la plataforma de streaming L1 Play, disponible para los usuarios suscritos.

Universitario vs Cienciano pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Cienciano empate Universitario Betsson 2.38 3.25 2.88 Betano.pe 2.35 3.25 3.10 bet365 2.25 3.20 3.10 Caliente.pe 2.32 3.25 3.00 DoradoBet 2.37 3.20 3.14 1xBet 2.38 3.13 3.00

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Universitario vs Cienciano: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Adrián Quiroz, Lissandro Alzugaray, Jairo Concha; Alex Valera y José Rivera.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés.

¿Dónde juega Universitario vs Cienciano?

Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El duelo entre Universitario y Cienciano está programado para este domingo 2 de agostoy se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario cusqueño con aforo para más de 42 mil espectadores.