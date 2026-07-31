¡Nuevo escándalo! Jean Deza fue grabado protagonizando una intensa pelea en plena vía pública

Jean Deza vuelve a colocarse en el centro de la atención por un nuevo episodio polémico lejos de los campos. El exdelantero de la selección peruana fue registrado en medio de un altercado en plena vía pública, cuyas imágenes se difundieron con rapidez en redes sociales y provocaron numerosas reacciones.

De acuerdo con lo informado, el hecho habría ocurrido la tarde del viernes 31 de julio en el distrito de San Miguel. Según relataron testigos, todo empezó con una discusión verbal que, con el transcurso de los minutos, derivó en una pelea.

En las imágenes difundidas por Prensa Chalaca, se observa al exfutbolista de Alianza Lima implicado en la riña mientras varios vecinos presenciaban la escena. El medio añadió que, luego de retirarse del lugar, Jean Deza habría dicho que volvería acompañado de otras personas, algo que, según el reporte, sucedió pocos minutos después.

Además, el portal indica que, según el testimonio de algunos asistentes, el conflicto se habría originado cuando un grupo de personas saludó al jugador y este respondió con insultos. A partir de ahí, la discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en una agresión física y, después, el futbolista habría regresado con un grupo de acompañantes para reanudar el enfrentamiento.

Hasta el momento de cerrar esta nota, Jean Deza no se ha manifestado públicamente sobre lo sucedido. Ante la ausencia de una versión oficial del jugador, siguen las especulaciones acerca de lo ocurrido.