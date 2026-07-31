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¿No lo quiere? Mauro Cantoro fue contundente sobre una posible convocatoria de Hohberg: "No es..."
El exjugador no dudó en pronunciarse sobre el pedido de muchos hinchas que quieren ver a Alejandro Hohberg en la selección peruana tras sus buenas actuaciones con Cienciano.
La selección peruana es uno de los mayores logros que puede tener un futbolista profesional, representar al país de manera internacional no es algo que muchos puedan lograr. Es en este sentido que muchos hinchas de la Liga 1 vienen pensando quiénes serán los próximos convocados para la Bicolor, de cara a los partidos amistosos programados. Uno de los que se vienen pidiendo es el jugador de Cienciano, Alejandro Hohberg, que con el 'Papá', viene teniendo actuaciones destacadas con el club.
No obstante, para Mauro Cantoro, la posible convocatoria de Hohberg le genera duda, ya que el jugador de 34 años ya tuvo en su momento minutos con Perú, donde su participación no fue tan destacada, por lo que el ‘Toro’ fue firme al señalar que no es lo mismo jugar en el club que representar al país.
“Las veces que a Hohberg le tocó jugar en la selección no le fue bien. Una cosa es el contexto del club y otra, la selección, que son palabras mayores. No es tan fácil decir que, porque le va bien en Cienciano, también le irá bien con Perú”, explicó el exjugador de Universitario, durante el programa Desmarcados.
¿Cómo le fue a Alejandro Hohberg con la selección peruana?
El actual jugador de Cienciano, a lo largo de su trayectoria solo ha podido disputar cuatro partidos con Perú, siendo dos partidos amistosos y dos por Copa América Centenario.
¿Cuándo juega Perú?
La selección peruana volverá a la acción el próximo 3 de octubre de 2026, cuando enfrente a Canadá en un partido amistoso internacional.
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