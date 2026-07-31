¿Y Conmebol? Confederación Asiática tomó postura en contra del proyecto de Infantino con la FIFA

La postura de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) representa un nuevo revés para el proyecto impulsado por Gianni Infantino dentro de la FIFA. El organismo que rige el balompié en Asia anunció públicamente que respalda la posición adoptada por la UEFA y la Concacaf, mostrando su desacuerdo con la iniciativa de crear una nueva estructura comercial vinculada a los derechos de las principales competiciones internacionales.

Confederación Asiática se suma a UEFA y CONCACAF contra proyecto de la FIFA

En un comunicado oficial, la AFC explicó que la propuesta carece del consenso necesario para salir adelante y advirtió que una decisión de semejante magnitud debe construirse con la participación de todas las asociaciones miembro. Para la confederación asiática, la unidad del fútbol mundial no puede ponerse en riesgo por un proyecto que, hasta el momento, ha generado más dudas que certezas.

AFC emitió comunicado para respaldar a la UEFA y CONCACAF.

El organismo también manifestó su preocupación por la falta de transparencia con la que se desarrolló la iniciativa. Desde su perspectiva, los cambios que involucren el futuro de las competiciones organizadas por la FIFA deben debatirse de manera abierta, garantizando procesos de consulta inclusivos y una gobernanza que represente los intereses de todas las confederaciones, y no únicamente de un grupo reducido de dirigentes.

Con este pronunciamiento, la AFC se suma a un bloque cada vez más sólido de oposición, luego de que la UEFA y la Concacaf también rechazaran el proyecto. La coincidencia entre tres de las principales confederaciones del planeta incrementa la presión sobre la FIFA y deja en evidencia que la iniciativa enfrenta un escenario complejo para conseguir el respaldo internacional que necesita.

La decisión de la Confederación Asiática supone un duro golpe para la gestión de Infantino, que ahora deberá buscar consensos para evitar una mayor fractura en el fútbol mundial. Mientras el debate continúa, la prioridad de las confederaciones opositoras sigue siendo preservar la estabilidad institucional del deporte y garantizar que cualquier transformación se realice con amplio respaldo y total transparencia.

¿Cuál es el proyecto de Infantino con la FIFA que desató el rechazo de UEFA y CONCACAF?

La propuesta impulsada por Gianni Infantino busca crear una nueva empresa comercial que administre y explote los derechos de competiciones organizadas por la FIFA, como el Mundial. El proyecto contempla la participación de inversores privados para generar mayores ingresos, pero la UEFA, la Concacaf y ahora la Confederación Asiática consideran que la iniciativa carece de transparencia, no fue suficientemente consultada y podría comprometer la gobernanza del fútbol internacional.