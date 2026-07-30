Aviso importante: el martes 28 de julio, un inmigrante ilegal fue arrestado en el condado de Fairfax, Virginia. Esto luego de un violento incidente en el que le robó el arma a un agente de policía e intentó desarmarlo. La información fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), tal como señaló el periodista de 7News, Nick Minock. Este suceso ha generado preocupación en la comunidad. ¿Qué más se sabe al respecto?

Exponen orden de detención del ICE contra inmigrante que arrebató el arma a agente en esta zona

ABC 7 News y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre Nehemia Noel Fuentes-Banegas, originario de Honduras, quien es el sospechoso principal de un ataque a un agente del orden público en Estados Unidos. Tal como señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), él ingresó de manera ilegal al país a través de Texas en 2022 y fue liberado por la administración Biden.

Exponen orden de detención del ICE contra inmigrante que arrebató el arma a agente en esta zona.

El DHS también informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención, solicitando al condado de Fairfax que no lo dejara en libertad. Frente a ello, la subsecretaria Lauren Bis expresó su preocupación, afirmando que Fuentes-Banegas intentó desarmar a un agente de la ley.

"Este delincuente indocumentado atacó a un agente del orden público", mencionó. Además, el ICE instó a la gobernadora Abigail Spanberger y a otros políticos que apoyan las políticas de santuario a comprometerse a no liberar a este individuo, argumentando que tales políticas han contribuido al aumento de la delincuencia relacionada con inmigrantes indocumentados en el estado.

En su primer día como gobernadora, Spanberger no dudó en firmar una orden ejecutiva que impide la colaboración del estado con ICE. Según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax (FCPD), el oficial disparó su arma contra Fuentes-Banegas, quien fue llevado al hospital con lesiones que no amenazan su vida.

¿Qué más reveló la policía del Condado de Fairfax?

El Departamento de Policía del Condado de Fairfax (FCPD) informó que sus agentes respondieron a un llamado en una vivienda de la cuadra 7000 de Sutter Lane, en Annandale, debido a un incidente doméstico que involucraba a un hombre armado con un cuchillo.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Fuentes-Banegas, de 26 años, quien portaba dos cuchillos y había sufrido autolesiones antes de abandonar la residencia a pie tras una discusión.