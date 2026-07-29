Gremio vs Bolívar EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana

Gremio y Bolívar se enfrentarán el jueves 30 de julio a las 5:00 p.m. por el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 desde el Arena do Gremio. La transmisión del partido va por Dsports, DGO y ESPN. Cabe destacar que también puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.

PUEDES VER: Pedro Gallese jugará con histórico delantero de la selección de Colombia en Deportivo Cali

Bolívar llegará con una mínima ventaja al partido de vuelta luego de imponerse por 3-2 a Gremio en el duelo de ida disputado en La Paz. El conjunto boliviano fue ampliamente superior durante el compromiso, registró diez remates al arco y generó ocho ocasiones claras de gol, aunque no logró ampliar la diferencia en el marcador, dejando la serie completamente abierta.

Por su parte, Gremio consiguió un resultado que mantiene intactas sus opciones de clasificación, ya que caer por un solo gol en la altura es un marcador manejable de cara al encuentro en Porto Alegre. Además, el cuadro brasileño llega motivado tras rescatar un empate 1-1 frente a Fluminense en el Brasileirao con un tanto convertido en los minutos finales.

Ahora, el conjunto gaúcho buscará aprovechar su fortaleza como local para darle vuelta a la eliminatoria y avanzar a los octavos de final. Los antecedentes también juegan a su favor, ya que Bolívar ha perdido 18 de sus 20 visitas a Brasil en competiciones internacionales, un registro que refleja la dificultad del reto que tendrá en territorio brasileño.

Gremio quiere vencer a Bolívar en Brasil

¿A qué hora juega Gremio vs. Bolívar?

El partido entre Gremio vs Bolívar de Copa Sudamericana entre brasileños y bolivianos inicia a las 5.00 p. m. en Perú (7.00 p. m. en Brasil y 6.00 p. m. en Bolivia). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 7.00 p. m.

¿Cuándo juega Gremio vs. Bolívar?

El encuentro entre Gremio y Bolívar, correspondiente al partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el jueves 30 de julio en el estadio Arena do Gremio.

Bolívar busca la clasificación ante Gremio en la Copa Sudamericana

¿Dónde ver Gremio vs. Bolívar?

La vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Gremio y Bolívar podrá seguirse por las señales de DSports y ESPN. Además, también estará disponible en streaming a través de la aplicación DGO, accesible desde tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Gremio vs. Bolívar

Perú: DirecTV Sports, DGO y ESPN Colombia.

Brasil: Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y ESPN Colombia.

Posibles alineaciones de Gremio vs Bolívar

Gremio: Gabriel Grando, Cristian Pavón, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Marlon, Juan Nardoni, Erick Noriega, Mathias Villasanti, Tetê, Carlos Vinícius y Francis Amuzu.

Bolívar: Juan Jose Lopez, Luis Paz, Leonardo Zabala, Xavier Arreaga, Jesús Sagredo, Dorny Romero, Leonel Justiniano, Carlos Melgar, Billy Arce, Lucas Chávez y Martín Cauteruccio.

Gremio vs. Bolívar: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Gremio se perfila ampliamente favorito para llevarse la victoria ante Bolívar al jugarse en Brasil en este cotejo de vuelta de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: