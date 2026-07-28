Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana 2026: dónde ver, horario y pronóstico

Momento del duelo decisivo para Sporting Cristal en su visita a Brasil para medirse ante Bragantino por el partido de vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este compromiso se realizará en el estadio Nabi Abi Chedid, estado de Sao Paulo, Brasil, el próximo miércoles 29 de julio a partir de las 7.30 p. m. hora peruana con la transmisión de DSports y DGO.

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Sporting Cristal afrontará una de las pruebas más exigentes de su temporada cuando visite a RB Bragantino por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima, la llave quedó completamente abierta y será en territorio brasileño donde ambos equipos definirán al clasificado a los octavos de final. Los celestes llegan con la sensación de haber dejado escapar una valiosa oportunidad en casa, luego de generar las ocasiones más claras sin lograr romper el cero.

Por su parte, el conjunto brasileño consiguió el resultado que fue a buscar en la capital peruana y ahora intentará hacer valer su condición de local para inclinar la balanza a su favor. Bragantino mostró solidez defensiva en la ida y apostará nuevamente por un equipo intenso y de mucha dinámica, mientras que Sporting Cristal buscará trasladar el buen funcionamiento mostrado en varios pasajes del primer duelo, pero con una mayor eficacia en los metros finales para sorprender en Brasil.

Se espera un compromiso de alta intensidad y con pocos márgenes de error, ya que un triunfo clasificará directamente al vencedor y un nuevo empate llevará la definición a la tanda de penales. El escenario brasileño exigirá máxima concentración del elenco rimense, que necesitará personalidad para soportar la presión del rival y de la afición local. Con la serie igualada y el boleto a octavos en juego, todo apunta a un encuentro cerrado, disputado y que podría definirse por detalles.

Bragantino anuncia su partido ante Sporting Cristal por Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bragantino?

El partido de Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el próximo miércoles 29 de julio en el estadio Nabi Abi Chedid, estado de Sao Paulo, Brasil. La llave está emparejada por lo que habrá 90 minutos de alta intensidad.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?

Este compromiso de Copa Sudamericana entre celestes y brasileños inicia a partir de las 7.30 p. m. en Perú (9.30 p. m. en Brasil). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal de DSports. Asimismo, tienes la opción streaming para sintonizarlo en el aplicativo DGO a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Bragantino

Perú: DirecTV Sports y DGO

Brasil: Paramount Plus

Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Bragantino

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Catriel Cabellos, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

Bragantino: Tiago Volpi, Juninho Capixaba, Gustavo Marques, Alix Vinicius, José Hurtado, Eric Ramires, Rodriguinho, Fernando, Lucas Barbosa, José Herrera y Eduardo Sasha.

Sporting Cristal vs Bragantino: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bragantino se perfila ampliamente favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en este cotejo de vuelta de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BRAGANTINO EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.37 4.70 7.40 Betano 1.37 5.00 8.25 Bet365 1.36 5.00 8.50 1XBet 1.36 5.69 8.95 Doradobet 1.38 4.75 8.50

Árbitros de Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana 2026