0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada y del Clausura 2026 ACTUALIZADA

DT de Bragantino calentó la revancha ante Sporting Cristal en Brasil: "Espero jueguen un poco más"

Vagner Mancini, DT de Bragantino, no calló en la antesala del partido de vuelta ante Sporting Cristal en Brasil por los playoffs de Copa Sudamericana.

Diego Medina
DT de Bragantino se pronunció sobre Sporting Cristal.
DT de Bragantino se pronunció sobre Sporting Cristal. | Foto: Bragantino
COMPARTIR

Uno de los partidos que paralizará al país es el que será entre Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El elenco celeste deberá ir a Brasil en busca de su clasificación a la siguiente ronda, pero el cuadro rival no escatimará en esfuerzos para hacer respetar su localía. Justamente, el estratega del plantel brasileño, Vagner Mancini, se pronunció en la antesala del choque ante los rimenses, dejando firmes comentarios sobre el juego que espera de los dirigidos por Mosquera.

Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de Copa Sudamericana

DT de Bragantino dio firme comentario sobre Sporting Cristal

En conferencia de prensa post partido de Bragantino ante Coritiba por el Brasileirão, Vagner Mancini fue consultado sobre el duelo que afrontará a mitad de semana frente a Sporting Cristal, por lo que calificó este choque como uno de los que vale la pena. Saben de la importancia de competir internacionalmente, por lo que darán todo de sí en busca de la clasificatoria.

El estratega confesó públicamente que hicieron un gran partido en la ida jugado en el Estadio Nacional de Lima, por lo que espera ahora que Sporting Cristal juegue un poco más en ofensiva para así tener espacios que le permitan liquidar la serie.

"Sobre el partido del miércoles. Es un partido que vale la pena...Es una decisión durante el Mundial que tomamos nosotros. Lógicamente hicimos un buen partido en Perú, pero espero que aquí podamos tener un poco más de control del juego. El control fluctuó entre nosotros y Sporting Cristal. Espero que aquí, jueguen un poco más de lo que jugamos nosotros para tener oportunidades en el partido y consolidar el pase a la siguiente fase.", manifestó Vagner Mancini.

Sporting Cristal

DT de Bragantino espera propuesta de Sporting Cristal para tener espacios.

Vale indicar que Bragantino encadena tres empates en los últimos duelos oficiales luego de la Copa del Mundo 2026. Este hecho genera alerta en la afición y prensa brasileña, por lo que esperan que acaben con esa mala racha ante Sporting Cristal en el estado de São Paulo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bragantino y a qué hora inicia el partido por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal y Bragantino se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio a partir de las 7.30 p. m. hora peruana (9.30 p. m. de Brasil).

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga

  2. Jairo Vélez mostró cómo quedó su rostro tras jugada del penal no cobrado a Alianza Lima: "Lo de siempre..."

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano