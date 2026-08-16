Lapadula reveló fuerte acusación en el Universitario vs FC Cajamarca: "Intentaron romperme..."

Universitario de Deportes venció por 3-2 a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tras finalizar el partido, Gianluca Lapadula salió al frente para revelar que en el encuentro intentaron romperle una parte de su cuerpo.

Gianluca Lapadula confesó fuerte acusación en el Universitario vs FC Cajamarca

En conversación con los periodistas, Lapadula fue consultado por el partido que sostuvo ante FC Cajamarca junto a sus compañeros de Universitario. El ítalo-peruano reveló que fue una plaza complicada, sin embargo supieron reponerse para alcanzar la victoria.

"Estoy muy contento por el triunfo. Me sentí bien, la cancha era bien complicada, felicito al equipo porque hizo un muy buen partido, y estoy contento por el resultado", afirmó en primer lugar.

Después, el delantero dedicó palabras de reconocimiento a su compañero de equipo, Piero Quispe, luego de que este debutara con el club crema tras su etapa en México y Australia. "Es un jugadorazo, lo conozco bien y nos va a sumar mucho", continuó.

Por último, Gianluca Lapadula reveló que en el partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca intentaron romperle la nariz, no obstante, no lograron su cometido y está bien. "Intentaron romperme otra vez la nariz, pero por suerte no se rompió", afirmó.

Gol de Gianluca Lapadula para Universitario contra FC Cajamarca

Gianluca Lapadula anotó de penal el gol del 3-2 definitivo de Universitario frente a FC Cajamarca, con lo que alcanzó su tercera conquista con la escuadra merengue en cinco jornadas del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.