Inga dio rotundas palabras para los que critican su bajo nivel con la 'U': "Las personas no saben..."

Universitario sacó un importante resultado ante FC Cajamarca por lo que fue la fecha cinco del Torneo Clausura. Tras el encuentro, uno de los anotadores habló para las cámaras de L1 MAX. Se trata de César Inga, el defensor que no ha venido teniendo el rendimiento que muchos esperaban. Sin embargo, el jugador rompió su silencio y se dirigió a las personas que lo han criticado por este tema.

“Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, dejamos todo en el campo y llevamos los tres puntos para casa, que es lo importante”, empezó declarando el deportista de 24 años, sobre el desarrollo del encuentro y los tres puntos que se llevó el elenco estudiantil.

César Inga se pronunció sobre su bajo nivel. Foto: IG

César Inga dio rotundas palabras para los que critican su bajo nivel con la 'U'

Sobre el tema de su bajo nivel, Inga respondió que no lo ha venido pasando bien fuera de las canchas. Sin embargo, con el apoyo de sus familiares y personal a su alrededor ha ido mejorando.

“Empecé un poco bajo. Las personas no saben lo que puede pasar uno, pero nada, gracias a mi familia por el apoyo, a mis compañeros también por el aguante. Y también gracias a Erick Bravo, que conocí en la selección. Es una persona maravillosa, me ha ayudado demasiado y estoy muy feliz y emocionado”.

“La verdad que la gente piensa que nosotros somos de fierro, pero nada, nosotros no pagamos por esto. La verdad que cada semana tienes una revancha para demostrar de qué está hecho uno”, complementó.