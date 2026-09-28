Revelan que dos futbolistas de jerarquía tienen chances de llegar a la selección peruana: "Probable"

La selección peruana dejó dudas tras caer goleada 4-1 ante Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA. En medio de los cuestionamientos por el rendimiento de la Bicolor, Diego Rebagliati puso sobre la mesa la posibilidad de que dos futbolistas experimentados vuelvan a tener protagonismo en el equipo nacional: estamos hablando de Luis Advíncula y Renato Tapia.

Mano Menezes se perfila a sumar a dos futbolistas de jerarquía para la selección peruana

Rebagliati consideró que Tapia y Advíncula podrían regresar a la convocatoria de la selección peruana pese a que esta posibilidad no sea del agrado de todos los aficionados. Para el periodista deportivo, la experiencia y jerarquía de ambos jugadores podrían terminar siendo determinantes para competir por un lugar en el equipo.

“Yo creo que Renato Tapia y Luis Advíncula es probable que terminen jugando, así no le guste a la gente, creo que tienen más jerarquía que los que vienen teniendo oportunidades ahora. Está bueno que los demás tengan oportunidades para que lo de Tapia y Advíncula terminen viniendo por decantación”, manifestó.

Diego Rebagliati reveló que Luis Advíncula y Renato Tapia serían llamados a la selección peruana

La declaración llega luego de una presentación ante Estados Unidos que volvió a generar interrogantes sobre el funcionamiento de Perú y las alternativas que tiene Mano Menezes para construir su equipo. En ese escenario, la experiencia de jugadores que ya conocen el proceso de la Bicolor podría volver a ser considerada.

Por ahora, el regreso de Tapia y Advíncula no está confirmado, pero Rebagliati dejó abierta esta posibilidad y sostuvo que ambos podrían terminar ganándose nuevamente un espacio en la selección. Mientras tanto, Menezes continúa evaluando a los futbolistas que vienen recibiendo oportunidades durante sus primeros partidos al frente del combinado nacional.

Renato Tapia y Luis Advíncula no han sido convocados a la selección peruana en la era Mano Menezes

Luis Advíncula, que ha disputado un total de 131 encuentros con la selección peruana, no está siendo convocado por Mano Menezes y su último partido se remonta a septiembre de 2025, cuando Perú enfrentó a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto, Renato Tapia figura entre los jugadores menos considerados por el técnico brasileño, pues, pese a haber disputado 92 partidos con la Bicolor, su último encuentro también fue frente a Paraguay, en las Clasificatorias de 2025.