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Selección peruana y su gran novedad para amistoso frente a México: "Desde el arranque"

Mano Menezes tendría un as bajo la manga para enfrentar a México y su decisión podría generar sorpresa en la Bicolor.

Eduardo Chirinos
Selección peruana alista gran novedad para el partido ante México
Selección peruana alista gran novedad para el partido ante México | Foto: Composición Líbero
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La selección peruana busca dejar atrás el duro traspié sufrido por la goleada 4-1 frente a Estados Unidos y el profesor Mano Menezes ya bosqueja su equipo inicial para el próximo partido amistoso frente a la selección mexicana. En ese sentido, en las últimas horas suena con fuerza un nombre para integrar el once que iniciará las acciones ante el Tri: estamos hablando de Erick Noriega.

Perú vs México por amistoso de fecha FIFA

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs México por partido amistoso de fecha FIFA?

Erick Noriega, el ‘tapadito’ de Mano Menezes para enfrentar a México

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el futbolista del Gremio estuvo a punto de meterse al once titular frente al cuadro norteamericano, pero a último momento el estratega de la Bicolor se decantó por otras opciones para ver nuevos elementos. Sin embargo, todo haría indicar que el 'Samurái' iría desde el arranque ante los mexicanos.

“Yo tengo entendido que Noriega está bien, va más por intentar ver otros elementos. Mano Menezes lo considera mucho a Erick Noriega. De hecho es uno de sus jugadores con más confianza. Sentido no está, ha entrenado bien, fue probado como una posibilidad de que arranque previo al partido (con EE.UU.) y finalmente Mano no lo consideró pero creería que el martes podría estar desde el arranque", señaló en el programa 'Al L1mite'.

Erick Noriega, Selección Peruana, México

Erick Noriega se perfila como titular ante México

De esta manera, Erick Noriega se perfila como una de las principales alternativas que maneja Mano Menezes para el próximo duelo de la selección peruana, en un partido donde el equipo nacional también intentará mostrar una imagen distinta tras la derrota ante Estados Unidos.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El próximo partido de la selección peruana frente a su similar de México está programado para martes 29 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Sports Illustrated Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

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