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Francia vs. Bélgica EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

Francia vs. Bélgica chocan este lunes por la fecha 2 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Francia y Bélgica juegan este lunes por el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027.
Francia y Bélgica juegan este lunes por el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027. | Foto: Composición de Libero
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Los países Francia vs. Bélgica juegan EN VIVO este lunes un partido atractivo por la fecha 2 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el King Baudouin Stadium de Bruselas. Ambos lucharán por quedarse con el primer lugar de la tabla, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Paraguay venció a Bolivia por un amistoso internacional de fecha FIFA.

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Tuvo que pasar dos años para que los países Francia y Bélgica se vuelvan a ver las caras en la UEFA Nations League. El último antecedente entre estas selecciones se dio en el 2024, fecha en la que los 'Galos' derrotaron por 2-1 a los 'Red Devils' como visitantes y clasificaran a los cuartos de final por quedar líder del grupo B.

La selección de Francia llega a Bruselas con cierto favoritismo al ganar en su debut y tener una amplia variedad de estrellas; sin embargo, su mejor jugador y capitán Kylian Mbappé se lesionó de gravedad y no podrá estar presente en lo que resta de la fecha FIFA. Por su parte, Bélgica viene de agrandar la crisis futbolística de Italia venciéndolo 2-0 en el estadio Olímpico de Roma.

Francia vs. Bélgica: horario del partido por la UEFA Nations League

Si estás disfrutando de los duelos de la UEFA Nations League 2026-2027 y deseas ver el partido de Francia vs. Bélgica, por la segunda fecha del grupo 1 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
  • Francia, Bélgica y España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Francia: TF1, Molotov y myCANAL
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, VIX y Fox One

Francia vs. Bélgica: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasFranciaEmpateBélgica
Betsson1.903.853.70
Betano1.914.003.60
Bet3651.904.003.60
1XBET1.924.153.72
Caliente1.884.103.75
Stake1.874.103.65
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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