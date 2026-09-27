¿QUÉ PASÓ en el Walmart de Lebanon? Una doble alerta provocó una EVACUACIÓN de emergencia

Un falso aviso de bomba y el reporte de un presunto tiroteo provocaron momentos de tensión y la inmediata evacuación de una tienda Walmart en Lebanon, Estados Unidos. Tras un amplio operativo, que incluyó el despliegue de unidades caninas y un minucioso registro del establecimiento, las autoridades locales confirmaron que todo se trató de una broma de mal gusto y descartaron la existencia de cualquier amenaza real para los clientes y trabajadores del lugar.

¿Por qué evacuaron el Walmart de Lebanon en Estados Unidos?

La emergencia comenzó el sábado por la tarde, cuando las fuerzas del orden recibieron un primer aviso sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del local, ubicado en South Cumberland Street. Minutos después, mientras los agentes se dirigían al lugar, una segunda llamada al centro de emergencias alertó sobre un sujeto que presuntamente estaba disparando contra varias personas en el interior de la tienda.

Ante el riesgo reportado, la gerencia del establecimiento decidió evacuar a todas las personas como medida preventiva. Durante la inspección, los oficiales no encontraron evidencia de explosivos, personas armadas ni víctimas.

Sobre el incidente y el operativo desplegado, el medio estadounidense WSMV citó al Departamento de Policía de Lancaster (LPD), que señaló: "Si bien este incidente resultó ser una broma pesada, nuestro departamento se toma todas las amenazas en serio y responderá en consecuencia para proteger la seguridad de nuestra comunidad".

Reapertura del supermercado y patrullaje preventivo

Luego de descartar cualquier peligro y verificar que las instalaciones eran seguras, el supermercado reabrió sus puertas para retomar la atención al público. Sin embargo, la Policía mantendrá una mayor presencia de patrulleros en la zona para reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a los visitantes durante el fin de semana.

Al respecto, la fuente oficial reafirmó, a través de WSMV: "Se trata simplemente de una medida de precaución adicional para ayudar a garantizar la seguridad de todos en la tienda".

Actualmente, la División de Investigaciones Criminales está a cargo de las pesquisas para determinar el origen de las llamadas e identificar a los responsables de esta falsa alarma.